"То моє море" – одна з моїх улюблених": DZIDZIO презентував кавер пісні Скрябіна

DZIDZIO презентував кавер пісні "То моє море", що став саундтреком фільму "Я, "Побєда" і Берлін" за повістю Кузьми Скрябіна. Прем’єру стрічки в кінотеатрах заплановано на 24 березня 2022 року.

DZIDZIO мав дуже тісний зв’язок з Андрієм Кузьменко, адже саме за підтримки тоді вже прославленого "Скрябіна" Михайло Хома та Олег Турко створили власний бенд у місті Новояворівськ – там, де понад 20 років тому й був записаний хіт "То моє море". Про це Кіно 24 повідомила пресслужба фільму.

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Люблю пісні з репертуару Кузьми, бо вони мають глибину і зміст. "То моє море" одна з моїх улюблених,

– прокоментував DZIDZIO.

Хіт "То моє море" досі надихає людей, у ньому йдеться про бажання бути собою, мріяти та втілювати свої фантазії в життя, про свободу та вміння віднайти свою сім’ю.

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"Якби усі фанати гурту "Скрябін" створювали уявний хіт-парад синглів гурту "Скрябін", то пісня "То моє море" однозначно опинилася б у лідерах. Проте, усі треки бенду настільки щільно увійшли до культурного ДНК-коду українців, що обирати найбільш значущі пісні серед усього розмаїття творчості гурту було б принаймні безглуздо. Але не можна заперечувати той факт, що "То моє море" – одна із найправдивіших історій "Скрябіна", покладена на музику, – зазначає пресслужба фільму.

Кавер-версія пісні "То моє море" від DZIDZIO: слухайте онлайн

Нагадуємо, що раніше MONATIK, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ та Alina Pash вже презентували власні версії пісень гурту "Скрябін", які органічно доповнили веселу та авантюрну атмосферу фільму "Я, "Побєда" і Берлін".

Цікаві факти про фільм "‎‎Я, "Побєда" і Берлін"

У стрічці йдеться про історію звичайного хлопця, музиканта-початківця Кузьми. За три дні до запланованого концерту він вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старій "Побєді". Кажуть, там є колекціонер, готовий обміняти жовту бестію на шестисотий "Мерс". Кузьма обіцяє своїй дівчині Барбарі повернутися додому на новій тачці, а хлопцям з гурту – встигнути на виступ. Уже з перших хвилин подорожі все, звісно, йде не за планом. Проте точно відомо одне: пригода допоможе героям знайти справжнє призначення.

Однією з основних ідей фільму є відтворити атмосферу 90-х років та занурити в неї глядачів. Вони побачать головні атрибути того часу: суцільний денім, кольорові бомбери, картаті сорочки, довгі плащі, окуляри та червоні колготки.

"‎‎Я, "Побєда" і Берлін" 2022: дивіться трейлер