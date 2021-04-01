Комедію "Мої думки тихі" продовжили на 2 частину: курйозний трейлер розсмішив мережу

Джерело:фейсбук "Мої думки тихі"
Режисер Антоніо Лукіч зумів створити українську комедію, яка розсмішила всіх глядачів. Тепер фільм отримав продовження, а в мережі презентували перший курйозний трейлер фільму "Мої думки тихі 2".
Автори проєкту "Мої думки тихі" вирішили показати, як склалось життя Вадима і його мами після подій дебютної частини стрічки. І, здається, на глядачів чекає яскрава комедія з українським гумором, що сподобається кожному.
До теми Українська комедія "Мої думки тихі" виходить в онлайн-прокат: де дивитись фільм легально
Мені здалося, що я сказав не все на цю тему. Було цікаво продовжити тему з мамою й сином, було цікаво, що з ними відбувається далі, – розповів режисер Антоніо Лукіч у коментарі The Village.
За сюжетом "Мої думки тихі 2", вже 2 роки Вадим живе у Києві та працює на знімальних майданчиках фільмів. Тут глядачі зможуть побачити камео Антоніо Лукіча, який зіграв режисера.
Саме робота подарувала головному герою не тільки шанс налагодити своє життя, але й зустріти кохану дівчину. І от, коли пара вже живе разом і готується піти до вівтаря, до України повертається вона – мама Вадима, яку неперевершено зіграла Ірма Вітовська. Жінка приїжджає з Бельгії, щоб у Києві полікувати зуби. Однак цей приїзд перетворюється на справжнє випробування для наречених, адже вона не в захваті від обраниці сина та не готова йому дати змогу створити сім'ю.
"Мої думки тихі 2": дивіться трейлер
Вже із трейлера відомо, що мама Вадима була зовсім не щасливою за кордоном. Вона мандрувала Бельгією у пошуках роботи: збирала полуницю під Антверпеном, мила посуд у Генку, прибирала в борделях у Брюгге. Тож історія цієї відважної жінки зможе здивувати і розсмішити глядачів.
Ірма Вітовська повертається! Ще більше драми, ще більше жартів про зріст, шокуючої правди та відсилок до Девіда Лінча. У новому фільмі – "Мої думки тихі 2". Скоро (наскільки це можливо),
– йдеться в офіційному анонсі.
Цікаво Чого бракує українській кіноіндустрії: відверте інтерв'ю з режисером Любомиром Левицьким
До своїх ролей повернуться зірки дебютної частини "Мої думки тихі". Окрім цього, акторський склад поповниться новими іменами. Відомо, що у 2 частині "Мої думки тихі" знімуться:
"Найважче було вмовити повернутися Андрія Лідаговського. У певний момент я навіть подумав, що треба буде шукати когось замість Андрія – знайти худого високого чувака, який міг би зіграти настільки ж погано, як він. Але він вчасно опам'ятався. З Ірмою було простіше, вона розуміла цю тему й хотіла повернутися до цієї ролі", – поділився Антоніо Лукіч виданню The Village.
Також відомо, що зйомки розпочали наприкінці 2020 року. Сцени відзняли у Києві в час карантину, що було особливим челенджом для всієї знімальної команди.
"Мої думки тихі 2": фото зі зйомок фільму / Фото Geek Journal
Цікаво, що Кароліна Мруга вперше знімалась у повнометражному фільмі. Дівчина є студенткою столичного університету та вже знайома з Антоніо Лукічом за серіалом "Секс, інста і ЗНО".
Головні герої "Мої думки тихі 2" / Фото Geek Journal