Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США за фільм "2000 метрів до Авдіївки"
- Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США за документальний фільм "2000 метрів до Авдіївки".
- Чернов вже вдруге отримує цю премію; у 2024 році його відзначили за фільм "20 днів у Маріуполі" у тій же категорії.
У суботу, 7 лютого, відбулась 78-ма церемонія нагородження премії Гільдії режисерів США. Захід проходив у Беверлі-Гіллз, його вів комік Кумейл Нанджіані – номінант на премії Оскар і "Еммі".
Премію Гільдії режисерів США отримав український режисер Мстислав Чернов. Про це повідомили на сайті премії.
Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США
Мстислава Чернов переміг у номінації "За видатні режисерські досягнення в документальному кіно" за документальний фільм "2000 метрів до Авдіївки", що вийшов у 2025 році.
Дякую всім, хто захищає мій дім, і кожному українському режисеру, який розповідає ці історії світові,
– відреагував режисер на перемогу в інстаграмі.
Варто зауважити, що Чернов уже вдруге отримав премію Гілдії режисерів США. У 2024 році його відзначили за стрічку "20 днів у Маріуполі" у тій же категорії.
Інші переможці премії Гільдії режисерів США
- Номінація "За видатні режисерські досягнення у театральному художньому фільмі" – Пол Томас Андерсон ("Одна битва за іншою").
- Номінація "За видатні режисерські досягнення у дебютному художньому фільмі" – Чарлі Полінгер ("Чума").
- Номінація "За видатні режисерські досягнення в драматичному серіалі" – Аманда Марсаліс ("Пітт").
- Номінація "За видатні режисерські досягнення в комедійному серіалі" – Сет Роґен та Еван Голдберг ("Кіностудія", The Oner).
- Номінація "За видатні режисерські досягнення в категорії міні- та антологічних серіалів" – Шеннон Мерфі ("Вмерти заради сексу", It’s Not That Serious).
- Номінація "За видатні режисерські досягнення у фільмах для телебачення" – Стівен Чбоскі ("Бабуні").
- Номінація "За видатні режисериські досягнення у Variety" – Ліз Патрік (SNL50: The Anniversary Special).
- Номінація "За видатні режисерські досягнення у спорті" – Метью Гангл (2025 World Series – Game 7 – Los Angeles Dodgers vs. Toronto Blue Jays).
- Номінація "За видатні режисерські досягнення у сфері реаліті-фільмів/вікторин та ігор" – Майк Суїні (Conan O’Brien Must Go, Austria).
- Номінація "За видатні режисерські досягнення в рекламі" (Кім Геріг, Somesuch).
- Номінація "За видатні режисерські досягнення в галузі документальних серіалів/новинок" – Ребекка Міллер ("Пан Скорсезе", All This Filming Isn’t Healthy).