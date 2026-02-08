Укр Рус
8 лютого, 11:19
Оновлено - 12:01, 8 лютого

Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США за фільм "2000 метрів до Авдіївки"

Марія Примич
Основні тези
  • Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США за документальний фільм "2000 метрів до Авдіївки".
  • Чернов вже вдруге отримує цю премію; у 2024 році його відзначили за фільм "20 днів у Маріуполі" у тій же категорії.

У суботу, 7 лютого, відбулась 78-ма церемонія нагородження премії Гільдії режисерів США. Захід проходив у Беверлі-Гіллз, його вів комік Кумейл Нанджіані – номінант на премії Оскар і "Еммі".

Премію Гільдії режисерів США отримав український режисер Мстислав Чернов. Про це повідомили на сайті премії.

Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США

Мстислава Чернов переміг у номінації "За видатні режисерські досягнення в документальному кіно" за документальний фільм "2000 метрів до Авдіївки", що вийшов у 2025 році.

Дякую всім, хто захищає мій дім, і кожному українському режисеру, який розповідає ці історії світові, 
– відреагував режисер на перемогу в інстаграмі.

Варто зауважити, що Чернов уже вдруге отримав премію Гілдії режисерів США. У 2024 році його відзначили за стрічку "20 днів у Маріуполі" у тій же категорії. 

Інші переможці премії Гільдії режисерів США

  • Номінація "За видатні режисерські досягнення у театральному художньому фільмі" – Пол Томас Андерсон ("Одна битва за іншою").
  • Номінація "За видатні режисерські досягнення у дебютному художньому фільмі" – Чарлі Полінгер ("Чума").
  • Номінація "За видатні режисерські досягнення в драматичному серіалі" – Аманда Марсаліс ("Пітт").
  • Номінація "За видатні режисерські досягнення в комедійному серіалі" – Сет Роґен та Еван Голдберг ("Кіностудія", The Oner).
  • Номінація "За видатні режисерські досягнення в категорії міні- та антологічних серіалів" – Шеннон Мерфі ("Вмерти заради сексу", It’s Not That Serious).
  • Номінація "За видатні режисерські досягнення у фільмах для телебачення" – Стівен Чбоскі ("Бабуні").
  • Номінація "За видатні режисериські досягнення у Variety" – Ліз Патрік (SNL50: The Anniversary Special).
  • Номінація "За видатні режисерські досягнення у спорті" – Метью Гангл (2025 World Series – Game 7 – Los Angeles Dodgers vs. Toronto Blue Jays).
  • Номінація "За видатні режисерські досягнення у сфері реаліті-фільмів/вікторин та ігор" – Майк Суїні (Conan O’Brien Must Go, Austria).
  • Номінація "За видатні режисерські досягнення в рекламі" (Кім Геріг, Somesuch).
  • Номінація "За видатні режисерські досягнення в галузі документальних серіалів/новинок" – Ребекка Міллер ("Пан Скорсезе", All This Filming Isn’t Healthy).