Команда "20 днів у Маріуполі" привезла переможну статуетку Оскара в Україну

19 квітня режисер Мстислав Чернов повернувся в Україну. Творець документального фільму "20 днів у Маріуполі", який здобув історичну перемогу на премії Оскар 2024, привіз статуетку до Києва.

Разом із Мстиславом Черновим додому повернулись продюсерка Василиса Степаненко та фотограф Євген Малолєтка. Творці переможної стрічки привезли також нагороду BAFTA.

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Команда "20 днів у Маріуполі" привезла Оскар в Україну

Режисер Мстислав Чернов, продюсерка Василиса Степаненко та фотограф Євген Малолєтка, отримали перший в історії України Оскар за документальний фільм про облогу російською злочинною армією українського міста. За цю роботу вони також здобули ряд кінонагород, включаючи BAFTA.

А тепер команда привезла переможні статуетки до Києва. Ці нагороди будуть виставлені в українському офісі американського інформаційного агентства Associated Press.

Раді повернутися в Україну. Ми відчували підтримку українців – це те, що не встигли сказати зі сцени кінопремії,

– звернувся до людей Чернов у будівлі вокзалу.

Творці "20 днів у Маріуполі" вдячні українцям: що вони кажуть

Творці висловили свою вдячність українцям і згадали бійців, які допомогли вирватися з оточеної лікарні у Маріуполі – 73 центр ССО, зазначивши, що деякі з них досі продовжують боротися на фронті.

Євген Малолєтка також повідомив, що фотографії та відео з оточеного росіянами міста допомогли багатьом людям, які перебували поза Маріуполем, знайти своїх рідних.

"Люди просили "зніміть нас". Вони не сподівались що щось зміниться, що війська НАТО прийдуть і прорвуть цю блокаду. Для людей важливо знати, що їх чують", – сказала команда фільму.

"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму

Режисер документальної стрічки зазначив, такі моменти в житті нашої країни, зокрема, як перемога на Оскарі, дають сили людям, яким не байдужа доля України: військовим, лікарям та багатьом іншим.

Творці щасливі й вдячні за те, що змогли виїхати із Маріуполя і створити такий важливий для країни фільм та сподіваються, що місто звільнять, а всі воєнні злочини будуть покарані.