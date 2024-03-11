Я хотів би, щоб цього фільму не було, – Чернов зі сльозами на очах виступив на Оскарі-2024

Режисер фільму, який став переможцем на премії Оскар-2024 в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм", Мстислав Чернов, у своєму емоційному виступі після отримання золотої статуетки привернув увагу потужною промовою. Журналіст, зі сльозами на очах, віддав пошану тим, хто страждає від війни в Україні.

Чернов наголосив на злочинах і агресії росіян, які провадять жорстоку війну в Україні. Читайте в матеріалі, що ще сказав режисер на церемонії Оскара-2024.

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Мстислав Чернов виголосив потужну промову на Оскарі-2024

Режисер зазначив, що він, мабуть, буде першим і єдиним автором кінокартини, який хотів би, аби його фільму не існувало. Мстислав Чернов зізнався, що ладен був би віддати цю нагороду, аби лише народ України більше не страждав.

Напевно, я буду першим режисером, який скаже це тут: я хотів би, щоб цього фільму не було. Я хотів би, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окуповувала наші міста. Я б віддав цю нагороду за те, щоб Росія не вбивала десятки тисяч моїх співвітчизників-українців, звільнила всіх українських військових і цивільних, які в полоні,

– сказав режисер.

Окрім того, Чернов сказав, що він не в змозі змінити історію, але відчуває перед собою відповідальність за те, щоб нагадувати світу про це знову і знову.

Мстислав Чернов наголосив, що "кіно формує спогади, а спогади – історію". Публіка відреагувала на таку потужну промову українського журналіста. Усі світові знаменитості аплодували команді, яка створила найкращий документальний фільм року "20 днів у Маріуполі", стоячи.

"20 днів у Маріуполі" переміг на Оскар-2024

Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко були одними з небагатьох представників ЗМІ, які вистояли в Маріуполі після початку повномасштабного вторгнення.

"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму

У лютому та березні 2022 року протягом 20 днів журналісти фіксували злочини російських терористів проти цивільного населення, такі як бомбардування, голод, холод та численні втрати.