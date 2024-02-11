Репетиція Оскара: Мстислав Чернов здобув премію Гільдії режисерів США за "20 днів у Маріуполі"

Автор документального фільму "20 днів у Маріуполі" Мстислав Чернов отримав премію DGA Awards – Гільдії режисерів США. Цю нагороду називають генеральною репетицією Оскара.

76 офіційна церемонія Гільдії режисерів США минула у Лос-Анджелесі. Український режисер Мстислав Чернов отримав нагороду за "видатні режисерські досягнення в документальному кіно".

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Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США

На нагороду в цій категорії претендували режисери Крістофер Шарп і Мозес Бвайо з фільмом "Бобі Вайн: народний президент", Мадлен Ґевін ("За межами утопії"), Девіс Ґуґґенгейм ("Незмінний: історія Майкла Дж. Фокса") та Д. Сміт зі стрічкою "Місто Кококмо".

Мстислав Чернов був присутній на церемонії нагородження. Зі сцени він виголосив промову, у якій згадав про ракетний удар по Харкову.

Сьогодні моє рідне місто атакували. Семеро людей було вбито, серед яких троє дітей. Тож це сумний день. Водночас я визнаю силу кіно, стоячи тут і дивлячись на вас. Бо коли ці діти, ці люди біжать від бомб у підвали, вони дивляться фільми,

– сказав Мстислав Чернов.



Мстислав Чернов – переможець DGA Awards / Скриншот з сайту

Премію DGA Awards називають провісником успіху та генеральною репетицією Оскара. На ній лише 8 разів з 75 не "вгадали" тріумфатора за найкращу режисуру. У цій номінації перемогу здобув Крістофер Нолан за "Оппенгеймера", тому й Оскар може дістатися саме йому.

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