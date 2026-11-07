Навіть дорослим буде цікаво: 5 нових сімейних фільмів для затишних вихідних

Вибрати фільм для всієї родини – завдання із зірочкою. Дітям подавай пригоди, дорослим – щось цікавіше за дві години дитячих пісень. На щастя, у 2026 році вийшло чимало новинок, які здатні догодити всім.

24 Канал зібрав п'ять нових сімейних фільмів, з якими вихідні точно не будуть нудними.

"Вівці-детективи", 2026

Жанр: детектив, сімейна комедія.

IMDb: 7,4

Коли фермер загадково помирає, його вівці беруться розслідувати злочин. Виявляється, для пошуку вбивці не обов'язково мати поліцейський жетон. Іноді достатньо копит.

Що кажуть критики: 95% на Rotten Tomatoes. Хвалять дотепний гумор і зворушливу історію.



"Вівці-детективи": дивитись трейлер

"Чарівне далеке дерево", 2026

Жанр: фентезі, пригоди.

IMDb: 6,2

Троє дітей знаходять чарівне дерево, яке веде до фантастичних світів. І ось вам доказ, що за містом можна знайти щось цікавіше за поганий інтернет.

Що кажуть критики: 80% на Rotten Tomatoes. Відзначають казкову атмосферу та сімейне тепло, хоча гумор сподобався не всім.



"Чарівне далеке дерево": дивитись трейлер

"Стрибунці", 2026

Жанр: анімація, комедія, пригоди.

IMDb: 7,2

Дівчина переносить свою свідомість у роботизованого бобра, щоб спілкуватися з тваринами. Але швидко з'ясовує, що в лісі проблем не менше, ніж у людей.

Що кажуть критики: 94% на Rotten Tomatoes. Називають мультфільм однією з найсмішніших робіт Pixar.



"Стрибунці": дивитись трейлер

"Історія іграшок 5", 2026

Жанр: анімація, комедія, пригоди.

IMDb: 7,3

Вуді, Базз та інші іграшки стикаються з новим ворогом – планшетом, який забирає всю увагу Бонні. Знайома проблема, правда?

Що кажуть критики: 92% на Rotten Tomatoes. Хвалять гумор і актуальну тему дитячого захоплення гаджетами.



"Історія іграшок 5": дивитись трейлер

"Баранчик Шон та чудовисько з Мохнявої долини", 2026

Жанр: анімація, сімейна комедія.

IMDb: 7,2

Шон намагається врятувати Геловін після знищення гарбузової грядки. Але його наукові експерименти закінчуються появою загадкового чудовиська. Здається, звичайне фермерське життя знову не склалося.

Що кажуть критики: 99% на Rotten Tomatoes. Захоплюються винахідливими жартами та пародіями на класичні фільми жахів.

"Баранчик Шон та чудовисько з Мохнявої долини": дивитись трейлер

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