"Мурашки по шкірі": Ксенія Мішина разом із сином розчулили мережу віршем Ліни Костенко

23 серпня 2022 , 17:04
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Джерело:

Інстаграм Ксенії Мішиної

Українська акторка Ксенія Мішина привітала українців з Днем прапора. У мережі разом зі своїм сином прочитала вірш Ліни Костенко "Крила".

Спеціально до Дня прапора, Ксенія вирішила записати відео, на якому її 10-річний син Платон разом з неї професійно декламують вірш "Крила". Нагадаємо, його також дуже гарно читав вже покійний Богдан Ступка. 

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Ксенія Мішина з сином розчулила мережу

Просто сівши на підлозі, в обіймах, мати з сином продекламували вірш як діалог. Зворушливий ролик вони присвятили сьогоднішньому Дню прапора. 

"В цьому, напевне, правда пташина", – сказала Мішина, на що Платон у неї запитав: "А як же людина?"

У коментарях до відео Мішиній записали чимало приємних коментарів:

  • "Як це гарно! Мурашки побігли";
  • "Це так ніжно і красиво";
  • "Неймовірно";
  • "Дуже милозвучно";
  • "Зі святом".

Ксенія Мішина з сином читають вірш "Крила": дивіться онлайн і слухайте 

 

 

Автор: Наталія Гулій