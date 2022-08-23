"Мурашки по шкірі": Ксенія Мішина разом із сином розчулили мережу віршем Ліни Костенко
Джерело:Інстаграм Ксенії Мішиної
Українська акторка Ксенія Мішина привітала українців з Днем прапора. У мережі разом зі своїм сином прочитала вірш Ліни Костенко "Крила".
Спеціально до Дня прапора, Ксенія вирішила записати відео, на якому її 10-річний син Платон разом з неї професійно декламують вірш "Крила". Нагадаємо, його також дуже гарно читав вже покійний Богдан Ступка.
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Ксенія Мішина з сином розчулила мережу
Просто сівши на підлозі, в обіймах, мати з сином продекламували вірш як діалог. Зворушливий ролик вони присвятили сьогоднішньому Дню прапора.
"В цьому, напевне, правда пташина", – сказала Мішина, на що Платон у неї запитав: "А як же людина?"
У коментарях до відео Мішиній записали чимало приємних коментарів:
- "Як це гарно! Мурашки побігли";
- "Це так ніжно і красиво";
- "Неймовірно";
- "Дуже милозвучно";
- "Зі святом".
Ксенія Мішина з сином читають вірш "Крила": дивіться онлайн і слухайте