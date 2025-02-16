Історії маленьких героїв: у Мюнхені презентували фільм про дітей, які постраждали від війни
У Мюнхені в суботу, 15 лютого, презентували фільм українсько-американського режисера Євгена Афінеєвського про дітей, які пережили бойові дії, отримали поранення внаслідок війни, але залишилися незламними. Щемлива стрічка, яка викликає сльози на очах, стала третьою в кар'єрі режисера.
Кінострічка має назву "Діти у вогні", вона створювалася як присвята кожній дитині у світі, яка постраждала від війни, насильства та тероризму. У фільмі розповідається про історії дітей з України, які мали спокійне життя до того, як одна російська ракета не зруйнувала його. Про те, як український фільм про важкопоранених дітей презентували в Європі, розповідає 24 Канал.
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Презентація кінострічки про дітей у Європі
"Діти у вогні" демонструє стійкість, силу та здатність українських дітей долати ці трагедії та втрати. Кожна історія надихає людей. З метою підвищити глобальну обізнаність про вплив війни на найуразливіших представників української нації, номінант премії "Оскар" Євген Афінеєвський провів презентацію кінострічки в Мюнхені, де цими днями триває безпекова конференція.
На показ завітало багато людей, серед яких посадовці та зацікавлені жителі. Серед присутніх були і самі герої фільму – діти з України. Гості мали змогу поспілкуватися з відважними маленькими українцями особисто.
У Мюнхені презентували кінострічку "Діти у вогні" / Фото надані 24 Канал
Перед промовою Євгена Афінеєвського глядачі довго аплодували режисеру, висловлюючи своє захоплення кінострічкою. Вони вигукували "Слава Героям України" та "Браво!"
Люди були захоплені фільмом Афінеєвського: дивіться відео
Історії українських дітей стали фільмом
У кінострічці "Діти у вогні" розповідає про шістьох українців, які в досить юному віці пережили весь страх війни.
Діти хотіли жити у вільній країні, займатися своїми хобі – хтось гімнастикою, хтось музикою. Але вони зіштовхнулися з агресією російського диктатора.
Діти вижили після ворожих атак, але тепер на все життя матимуть на своїх тілах згадки про цю страшну війну. російської агресії.
- 12-річна Яна Степаненко втратила ніжки під час ракетного удару по вокзалу у Краматорську, куди в той страшний день вона приїхала з мамою.
- 8-річний Ромчик Олексів постраждав під час масованого ворожого удару по Вінниці. Його тіло на 45% було в опіках.
- 13-річний Стас Лях зазнав важкого поранення мозку, коли мирно спав у своєму домі на Харківщині.
- Брати Янковські, 15-річний Володя та 9-річний Яков, з Одещини та 11-річна Вероніка з Вугледару не тільки дістали серйозні поранення внаслідок руйнування їхніх будинків, але й осиротіли.
Євген Афінеєвський хоче розповісти всьому світу, що війна ще триває війна, жертви є щодня, а особливо від рук агресора гинуть і страждають діти.
Що відомо про творчість Євгена Афінеєвського
Євген Афінеєвський – режисер, продюсер, актор, сценарист, який у 1990-х емігрував до США. У своєму портфоліо має три авторські фільми про події в Україні, які були номіновані на "Оскар". Також митець є президентом компанії New Generation Films.
Фільм "Зима у вогні" розповідає про Революцію Гідності, а кінострічка "Свобода у вогні" вийшла після початку повномасштабного вторгнення.