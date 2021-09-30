Наріман Алієв розпочав роботу над новим фільмом – ORTALAN

Режисер фільму "Додому", учасник програми "Особливий погляд" Каннського кінофестивалю Наріман Алієв почав роботу над наступним повнометражним фільмом. Ним стане історична драма, яка отримала назву ORTALAN ("Орталан").

Про що розповідає стрічка

Події фільму розгортаються під час депортації кримськотатарського народу в 1944 році. Головний герой — юнак Ісмаїл, який повертається з гір до рідного села Орталан, та знаходить його порожнім. Він вирушає на пошуки своєї сім’ї та відповідей. Про це повідомила пресслужба фільму.

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"Орталан" – назва селища, звідки в 1944 році була депортована моя бабуся Гульсум; воно має для мене особисте значення. Немає жодної кримськотатарської сім'ї, яку не зачепило б це лихо. Моя задача – через історію одного хлопчика розповісти історію трагедії цілого народу, який в один день зник зі своєї батьківщини" – пояснює Наріман Алієв.



Наріман Алієв / Фото Альони Лобанової

Проєкт стрічки посів друге місце у категорії авторських фільмів Сімнадцятого конкурсного відбору Державної агенції з питань кінематографії та отримає фінансову підтримку України у розмірі 80% від загального бюджету. Восени проєкт майбутнього фільму буде представлений у секції пітчингів cocoPITCH 2021 на кіноринку Connecting Cottbus. Захід, який традиційно відбувається в рамках міжнародного кінофестивалю у Котбусі (Німеччина) – одна із найголовніших індустрійних подій Східної Європи.



Сімейні архіви Нарімана Алієва / Фото Альони Лобанової

Продюсерами ORTALAN виступають Володимир Яценко та Анна Соболевська, співзасновники кінопродакшену ForeFilms, який займатиметься виробництвом фільму.

Історичні драми досить складні у виробництві, проте ми добре знаємо режисерський підхід та неповторний стиль Нарімана. Ми готові докласти зусиль, щоб створити фільм на найвищому рівні та відтворити історію такою, якою вона була,

– коментує Яценко.

ForeFilms — український кінопродакшн авторського кіно, заснований у 2020 році Володимиром Яценком та Анною Соболевською. Серед проєктів ForeFilms – стрічки Нарімана Алієва ("Додому"), Валентина Васяновича ("Атлантида", "Відблиск"), Ірини Цілик ("Я і Фелікс") та Антоніо Лукіча ("Люксембург, Люксембург").

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Фільмування та дата прем’єри

Зйомки ORTALAN заплановані на травень-серпень 2022 року. Прем’єра стрічки очікується у 2023 році.