Історія забороненого кохання брата та сестри: коли вийде продовження фільму "Моя провина"
- Третя частина фільму "Моя провина" під назвою "Наша провина" вийде в жовтні 2025 року.
- Сюжет розпочнеться з весілля Дженни та Лева, що стане важливим моментом для зустрічі Ноа та Ніка.
- Друга частина завершилася тим, що Ноа зрадила Ніку, що зруйнувало їхню довіру.
Все частіше глядачі цікавляться тим, коли вийде продовження довгоочікуваного фільму "Наша провина". Це стрічка, яка стала продовженням мелодрами "Моя провина", що розповідає про кохання Ноа та Ніка.
Ще 9 травня 2025 року відбулася прем'єра трейлеру, який неабияк заінтригував усіх фанатів. У матеріалі Кіно 24 розповімо, коли відбудеться прем'єра 3 частини фільму.
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Коли вийде продовження фільму "Моя провина"
Фільм "Моя провина" з'явився у 2023 році та став неймовірно успішним, адже мелодраму дивились глядачі по всьому світу. Стрічка отримала своє продовження у 2024 році під назвою "Твоя провина", а вже у жовтні 2025 року відбудеться прем'єра третьої частини фільму під назвою "Наша провина".
"Наша провина": дивіться онлайн трейлер фільму
Нагадаємо, що друга частина завершилася тим, що Ноа зрадила Ніку. Цей момент став болючим та зрадливим настільки, що їхня довіра була зруйнована.
У третій частині сюжет розпочнеться з весілля Дженни та Лева, який стане важливим моментом для зустрічі Ноа та Ніки, розлука яких залишила глибокі рани у їхніх серцях.
Прем'єру з нетерпінням очікує чимало прихильників по всьому світу. Дві попередні частини просто закохали у себе мільйони глядачів та усім уже не терпиться дізнатись, чим завершиться палка історія забороненого кохання зведених брата та сестри.