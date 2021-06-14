Наталі Портман і Джуліанна Мур зіграють у фільмі про сімейні стосунки

Сімейна драма відомого сценариста і режисера Тодда Гейнса матиме назву May December. Акторки зіграють головні ролі. Зйомки фільму заплановані на 2022 рік.

Назва фільму означає стійкий вислів, що означає стосунки між людьми з великою різницею у віці.

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Про що буде фільм May December

Дія фільму починається через 20 років після гучного роману між Грейсі Атертон-Ю і її чоловіком Джо, коли їх близнюки ось-ось закінчать середню школу. Проте сімейні відносини псуються з кожною хвилиною.

напише Самі Берч.стануть Вілл Феррелл і Джессіка Елбаум.– Тодд Хейнс. Це буде їхня перша робота з Наталі Портман. Для Мур фільм стане вже шостим спільним проєктом з режисером.

Що мене так привернуло у винятковому сценарії Самі Берча? Так це те, як детально він досліджував персонажів історії,

– сказав Тодд Хейнс в своїй заяві.