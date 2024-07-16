Єлизавета Майська звинуватила Наталку Денисенко у крадіжці ідеї її авторського курсу з голосу. Вона заявила, що готувала свій курс "Сила голосу" ще з грудня 2021 року, а через два місяці після його запуску Денисенко представила власний курс.

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Наталка Денисенко прокоментувала скандал із курсом

Наталка Денисенко заявила, що її совість чиста, і вона з упевненістю може стверджувати, що її курс є унікальним. Вона підкреслила, що всі знання та матеріали, використані у курсі, є результатом її власного досвіду та роботи.

Денисенко наголосила, що не копіювала ідеї інших, а створила курс на основі своїх професійних знань та практики.

Я нічого не крала і не повинна виправдовуватися, бо це наклеп. Я навіть думала подати позов за наклеп, але це не в моєму стилі, я так низько не можу опуститися,

– заявила актриса.

Денисенко також пояснила дії своєї колеги. Вона зазначила, що колега звинуватила її не в тому, що вона вкрала курс, а в тому, що використала її назву "сила голосу" у своєму описі, яке, за її словами, є унікальним для її продукту.