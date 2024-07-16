Елизавета Майская обвинила Наталью Денисенко в краже идеи ее авторского курса по голосу. Она заявила, что готовила свой курс "Сила голоса" еще с декабря 2021 года, а через два месяца после его запуска Денисенко представила собственный курс.

Смотрите также 4 украинских фильма, которые цинично украли россияне

Наталка Денисенко прокомментировала скандал

Наталка Денисенко заявила, что ее совесть чиста, и она с уверенностью может утверждать, что ее курс является уникальным. Она подчеркнула, что все знания и материалы, использованные в курсе, являются результатом ее собственного опыта и работы.

Денисенко отметила, что не копировала идеи других, а создала курс на основе своих профессиональных знаний и практики.

Я ничего не воровала и не должна оправдываться, потому что это клевета. Я даже думала подать иск за клевету, но это не в моем стиле, я так низко не могу опуститься,

– заявила актриса.

Денисенко также объяснила действия своей коллеги. Она отметила, что коллега обвинила не в том, что она украла ее курс, а в том, что использовала ее название "сила голоса" в своем описании, которое, по ее словам, является уникальным для ее продукта.