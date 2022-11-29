"Я не знала, як допомогти": Денисенко розповіла про батьків, які виживали без ліків та води

Наталка Денисенко поділилася найболючішими моментами від початку повномасштабного вторгнення. Вона згадала про рідних батьків, які залишилися у жахливих умовах у Чернігові під обстрілами.

Батьки Наталки Денисенко не хотіли залишати рідну домівку, від ракет ворога вони ховалися в підвалі. До того ж мама була тільки після лікарні й погано себе почувала.

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Денисенко розповіла про батьків, які залишилися в Чернігові під час обстрілів

В інтерв’ю ЖВЛ Наталка Денисенко пригадала, як рідне місто її батька та матері окупанти нещадно бомбили упродовж кількох місяців. Батьки категорично відмовлялися виїжджати, а Наталка Денисенко, будучи тоді в безпеці, розуміла, що нічого не могла зробити.

Моя мама тільки після лікарні була. Вони сиділи в підвалі. Потрібні були антибіотики, а в аптеках нічого не було. Зі світлом були перебої, зі зв'язком теж. Потім закінчилася вода,

– сказала вона.

Батьки не хотіли виїжджати. Говорили: "Ми будемо тут". Я сиджу з дитиною, мене чоловік вивіз, і я розумію, що я нічого не можу зробити. Я взагалі не можу ніяк їм допомогти. Морально це було найжахливіше, – доповнила Денисенко.

Пізніше акторці все ж довелося вмовити батьків евакуюватися, вона домовилася зі знайомими, які їх забрали до Хмельницького. Згодом вона сама туди повернулася із сином.

Сьогодні зірка перебуває у Києві разом із 5-річним сином, поки її чоловік Андрій Федінчик служить в ЗСУ. Після перемоги зірка планує завагітніти другою дитиною, поїхати на море та побудувати дім.



Наталка Денисенко із сином / Фото з інстаграму

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