"Де гідність, де супротив": Наталка Денисенко влипла у скандал через "Кріпосну"
Джерело:інстаграм Валерії Ходос
Ще до війни багато українських акторів розпочали зйомки в 4 сезоні мелодрами "Кріпосна". Серед них і Наталка Денисенко. Вона чесно зізналася, що на знімання фінальних серій поїде до Польщі, але її різко засудили за роботу з росіянами.
Цю тему порушила українська акторка театру й кіно Валерія Ходос, яка після 24 лютого нібито відмовилася співпрацювати з ворогами. У своєму зверненні вона дорікнула колегам, які планують дознімати з росіянами те, що не встигли до повномасштабної війни.
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Валерія Ходос дорікнула Денисенко за "Кріпосну"
Для мене немає і ніколи не буде жодних "хароших русских". Ніколи я не зайду на знімальний майданчик з людиною, яка має російський паспорт. Ви для мене вороги. Знаю, що деякі актори зараз їдуть дознімати проєкти, де знімаються російські артисти. Це на вашій совісті… Я відмовилася та озвучила свою позицію – я не заходжу з російськими артистами до кадру,
– емоційно висловилася Валерія Ходос.
Вона додала, що не хоче повчати колег, але сподівається, що після її слів отямляться ті, хто вже збирає валізу за кордон.
"Українські артисти, ми вже проср*ли 2014 рік, і мені соромно, що я не була такою категоричною. Не можна співпрацювати з ворогом. Жодних "хароших русских" акторів і режисерів немає. Ця нація вбиває мою націю", – нагадала зірка.
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Як виправдовується Наталка Денисенко
Емоційний допис Валерії Ходос прокоментувала Наталка Денисенко, яка з дня на день вирушає до Польщі на зйомки заключних серій 4 сезону "Кріпосної". Вона зрозуміла, що колега докоряє саме їй і публічно пояснила, що у сценах з росіянами не грає.
Знаю, Леро, що в цьому відео ти говориш зокрема про мене і про наш український проєкт "Кріпосна 4", де до війни знімалися російські актори. Так, ми не маємо морального права зніматися в російських проєктах і ставати в кадр з російськими акторами, як це було в моїй і твоїй роботі також! Тому я для себе прийняла рішення – дознятися в цьому проєкті й принципово не ставати в кадр з акторами з ворожої країни,
– заявила Наталка Денисенко.
Однак це не єдине її виправдання. Акторка дозніметься в "Кріпосній", бо "поляки дуже чекають на цей серіал", а це ж наші побратими, підводити яких Денисенко нібито не хоче.
Скриншот з інстаграму Валерії ХодосЦікаво! У проєкті "Як ти?" Денисенко зізнавалася, що "думала відмовлятися від дозйому сцен" 4 сезону "Кріпосної", бо там грають два російські актори, які й словом не обмовилися про війну в Україні. Тоді як головну героїню Тетяну Ратнікову до росіян вона не зарахувала, адже та нібито повністю підтримує Україну й з 24 лютого сидить в Києві.
На Денисенко накинулися в мережі
Однак ніхто з коментаторів в інстаграм-профілі Валерії Ходос не підтримує Наталку Денисенко. Їй закидають продажність і нагадують, як "наїжджала" на нареченого Аліни Гросу – "емігранта з Рошляндії, який мовчить":
- "Чекають поляки чи ні, але те, що ви робите, – гидко і принизливо. І це не виправдання";
- "Ви так гнівалися на чоловіка Аліни Гросу, а самі не можете, не хочете зробити вибір на благо України, проявити свою стійкість та принциповість?";
- "Дуже добре, що там є польські актори. Але навіщо в серіалі ті два москалі, невже їх не можна замінити? Це ж українське кіно, чи, можливо, режисер вірить у дружбу з расєйським народом?";
- "У вас останні гроші, що не можете відмовитися від зйомок? Я впевнена, що поляки все зрозуміють… Я не розумію, як можна так вчиняти, чесно, де гідність? Де супротив?";
- "Ви серйозно? "Ну то й що, що зараз русня вбиває мій народ, вчиняє геноцид, я ж мушу завершити проєкт. Ось дознімаюся разом з вбивцями, а потім ні, ні, ніяких русских". Я просто не розумію вашої позиції";
- "Не варто так нехтувати своєю публікою, глядач вам цього може не пробачити".