"26 сцен за один день": Наталка Денисенко про серіал "Зв'язок", в якому герої спілкуються онлайн

Вже восени вийде прем'єра серіалу "Зв'язок", у якому Наталка Денисенко зіграла роль матері. Він особливий тим, що за сценарієм усі герої спілкуються через відеозв'язок.

Серіал "Зв'язок" розповість історію українських жінок, які разом зі своїми дітьми виїхали за кордон після початку війни. Про це 24 Каналу повідомив Новий канал.

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Наталка Денисенко про серіал "Зв'язок"

Роль однієї з мам отримала Наталка Денисенко. Її героїня – відповідальна, правильна й інтелігентна. "Я шукаю схожості з героїнею та додаю їй своїх родзинок. Бо моя зібраність і відповідальність проявляються по-іншому. А якою саме я зробила мою героїню, глядачі побачать восени на Новому каналі", – сказала акторка.

Денисенко зізналася, що в їхній сімейці дуже багато факапів та імпровізацій. "Ми з напарницею постійно вигадували якісь приколи. Є сцена, в якій я зімпровізувала, ніби втрачаю свідомість і падаю. Напарниця зовсім не очікувала цього, і в неї була така класна реакція! Тому ми багато сміємося під час зйомок", – зізналася вона.



Наталка Денисенко / Новий канал

У серіалі "Зв'язок" використовується унікальний формат, що відрізняє його від інших телесеріалів: герої постійно взаємодіють один з одним через відеозв'язок. Цей фактор може становити виклик для акторів, оскільки вони повинні показати свою гру, спираючись лише на віртуальний контакт, пояснює Наталка.

Ти маєш грати з уже готовим матеріалом, який напередодні записав твій партнер. Тому все повинно бути чітко і злагоджено. За день ми можемо відзняти 26 сцен! Маємо одну локацію й мінімальний час на відпочинок або переодягання. Працюємо дуже багато, але отримуємо задоволення, бо цей ситком про нас!

– пояснила Наталка.

За словами Денисенко, "Зв'язок" буде терапевтичним для глядачів: "Нам потрібні серіали, які допоможуть пережити певні події з усмішкою на обличчі".

Прем'єра серіалу "Зв'язок" відбудеться вже цієї осені на Новому каналі!