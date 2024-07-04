Наталку Денисенко звинуватили у крадіжці курсу по голосу: "Як у школі списують твір"

Українська акторка Ліза Майська зробила публікацію у соціальних мережах, звинувативши свою колегу Наталку Денисенко в інформаційному шахрайстві. Ліза заявила, що Наталка вкрала її авторський курс по голосу та видала його під своїм іменем.

Ліза Майська підкреслює, що не може мовчати, коли публічно крадуть те, над чим вона довго працювала. Акторка зазначила, що свій курс про голос вона готувала ще з грудня 2021 року.

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Наталку Денисенко звинуватили в інформаційному шахрайстві: подробиці

Запуск курсу Лізи Майської був запланований на початок березня 2022 року, але війна внесла свої корективи й змусила Лізу відкласти свої плани. Попри всі труднощі, вона не припинила роботу над курсом і продовжувала вдосконалювати проєкт, сподіваючись, що зможе презентувати його у кращі часи.

Якщо подивитися мої уроки, то стане очевидним, що план курсу та навіть деякі уроки, тексти списано, як у школі списують твір. Один з уроків Денисенко чомусь назвали – "Сила голосу", так, як я назвала свій курс. У рекламі постійно використовуються мої фрази про розкриття краси й сили голосу, які звучать на моєму сайті,

– пише акторка.

Ліза Майська зазначає, що Денисенко знає про цю ситуацію. Акторка розповідає, що спілкувалася з Наталкою особисто, і вона запевняла, що "всі вже роблять курс про голос", а також, що не знала про такий проєкт Лізи. Проте Майська вважає ці слова брехнею.

Ліза пояснює, що Наталка бачила її сторіс в інстаграм і читала відгуки її студентів у березні. Це свідчить про те, що Денисенко була в курсі роботи Лізи над курсом. Попри це, вже у квітні Наталка випустила свій проєкт про голос.

Що тепер робити? Працювати далі. Інфо циганство дуже відрізняється від справжнього онлайн-навчання. І я будую саме онлайн-школу, де люди отримують ґрунтовні знання і навички, мають реальні результати й вже успішно виступають та працюють у кадрі,

– каже Майська.

Ліза Майська не вважає Наталку Денисенко своєю конкуренткою. Вона наголошує, що не переймається цим конфліктом і не витрачає сили на з'ясовування стосунків. Ліза планує продовжувати свою роботу і не дозволить цій ситуації вплинути на її професійні плани та амбіції.

Майська пояснила, що написала цей допис, щоб уникнути постійного відповідання на одні й ті самі питання у листуваннях. Вона підкреслює, що це економить її час, який вона може використати на продуктивну роботу та розвиток нових проєктів.