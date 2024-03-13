Офіційне звернення до Disney: Україна просить показати світу нагородження "20 днів у Маріуполі"

Національна рада України офіційно звернулася до керівництва компанії Walt Disney. Вони попросили створити іншу міжнародну версію відео церемонії Оскар, добавивши фрагмент нагородження українського фільму "20 днів у Маріуполі". Звернення направили до генерального директора компанії Disney Боба Айгера.

Минулого року перемогу фільму "Навальний" демонстрували у скороченій міжнародній версії, що викликає обурення української сторони. Факт того, що тріумф українського документального фільму, який розкриває правду про жорстоку та кровопролитну війну, хочуть зробити непоміченим у світі, викликає обурення.

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Україна звернулась до Disney з проханням показати світу нагородження "20 днів у Маріуполі" на Оскар-2024

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення звернулася до керівництва компанії Walt Disney Company із проханням створити та поширити оновлену міжнародну версію відео церемонії Оскар, включаючи фрагмент нагородження українського фільму "20 днів у Маріуполі".

Цей момент, який викликав колосальну емоцію в залі кінотеатру Долбі і в численних дописах у інтернеті, не побачать глядачі у багатьох країнах Східної півкулі і ті, хто дивитиметься церемонію у подальших численних показах,

– написали предстаники України.

Представники Нацради відзначили, що українці з великим ентузіазмом прийняли новину про визнання стрічки "20 днів у Маріуполі" переможцем у номінації "Найкращий документальний фільм", а промову режисера фільму Мстислава Чернова цитували практично всі медіа в демократичних країнах.

Сьогодні всі демократії світу підтримують будь-яку можливість протистояти воєнній агресії, що загрожує мирному світовому порядку. У цей момент ваш персонал ухвалює видалити частину церемонії, де журналісти отримують нагороду за повнометражну документальну стрічку, яка розповідає про жахи й нелюдську жорстокість війни,

– йдеться у заяві.

Наразі невідомо, чи дослухається керівництво компанії Walt Disney до України та наша сторона робить усе можливе для того, аби правда про Україну розповсюдилась по усьому світу. А також, щоб наша гучна перемога у такі темні часи для країни не замовчувалась.

Перемогу України на Оскар-2024 вирізали зі скороченої міжнародної трансляції: що сталось

11 березня 2024 року фільм "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова здобув першу перемогу Оскар для України, отримавши нагороду за найкращий документальний фільм.

Цьогоріч церемонію кінопремії транслювало "Суспільне". Увечері 11 березня був запланований показ міжнародної скороченої версії, але після отримання матеріалів для трансляції від організаторів, команда виявила відсутність фрагмента нагородження українського фільму.

Виконавчий продюсер телеканалу "Суспільне Культура" Лук'ян Галкін відзначив, що минулого року в тій же номінації перемогу отримала стрічка про російського політика Навального і для неї знайшлось місце у скороченій трансляції.

У відповідь на запит Української служби "Голосу Америки", Disney пояснила, що включення перемоги "20 днів у Маріуполі" в міжнародну телеверсію Оскара було обмежено часовими рамками, які передбачають, що коротка версія шоу повинна тривати 90 хвилин.