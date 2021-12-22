"Найбільша загроза нашому всесвіту – це ти": що показали у трейлері фільму про Доктора Стренджа

Один з найочікуваніших фільмів Всесвіту Marvel вже зовсім скоро вийде на телеекранах – "Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля". У ньому покажуть одного з улюблених героїв – доктора Стренджа, роль якого виконав Бенедикт Камбербетч.

Відомо, що реліз фільму "Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля", який мав відбутися 24 березня, перенесли на 6 травня 2022 року. Події відбуватимуться після "Месників: Завершення" і доктор Стрендж продовжуватиме досліджувати камінь часу. Однак, старий товариш, який тепер став ворогом, намагається знищити Стренджа.

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Про виробництво фільму офіційно оголосили у 2019 році. Режисером проєкту став Сем Реймі, а сценарій належить Жаду Бартлетту. У відео можна побачити, як Доктор Стрендж оговтується після подій у "Месниках" і спостерігає, як змінюється світ. Там ми бачимо Ванду Максимову, яка погоджується помогти Стренджу протистояти мультивсесвіту. Що цікаво, в останніх кадрах постав альтернативний Доктор Стрендж, який є повною протилежністю головному герою. "Найбільша загроза нашому всесвіту – це ти", – звучить у трейлері з натяком на те, що глядачі побачать дуже цікаву історію навколо героя.

"Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля" 2022: дивитись відео онлайн

Варто зазначити, що новий тизер-трейлер з'явився через тиждень після прем'єри "Людини-павука: Немає шляху додому", який отримав шалений успіх в прокаті.

Актори фільму "Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля":