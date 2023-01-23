Найгірші фільми, актори та режисери 2023 року: "Золота малина" оголосила номінантів

Антипремія "Золота малина 2023" оголосила список номінантів. Серед претендентів на звання найгірших опинилися актори Том Генкс, Пенелопа Круз та фільми "Морбіус", "Білявка".

Церемонія нагородження відбудеться 11 березня. Найбільше номінацій на антипремію отримала стрічка з Анею де Армас "Білявка".

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Номінанти антипремії "Золота малина 2023"

Найгірший фільм

"Білявка";

"Доброго трауру";

"Морбіус";

"Піноккіо";

"Русалка та дочка короля".

Найгірший режисер

Джадд Апатоу – "Бульбашка";

Колсон Бейкер, Мод Сан – "Доброго трауру";

Ендрю Домінік – "Білявка";

Роберт Земекіс – "Піноккіо";

Даніель Еспіноса – "Морбіус".

Найгірша актриса

Раян Кіра Армстронг – "Займиста поглядом";

Брайс Даллас Ховард – "Світ Юрського періоду: Панування";

Даян Кітон – "Мак і Рита";

Алісія Сільверстоун – "Рекуїн";

Кая Скоделаріо – "Русалка і дочка короля".

Найгірший актор

Машин Ган Келлі – "Доброго трауру";

Піт Девідсон – "Мармадюк";

Джаред Лето – "Морбіус";

Сильвестр Сталлоне – "Самаритянин";

Том Генкс – "Піноккіо".

Найгірший актор другого плану

Піт Девідсон – "Доброго трауру";

Мод Сан – "Доброго трауру";

Ксав'єр Семюель – "Білявка";

Еван Вільямс – "Блондинка";

Том Генкс – "Елвіс".

Найгірша актриса другого плану

Адріа Архона – "Морбіус";

Лоррейн Бракко – "Піноккіо";

Пенелопа Крус – "Код 355";

Фань Бінбін – "Русалка та дочка короля";

Миру Сорвіно – "Ламборґіні: людина легенда".

Найгірший сценарій

"Білявка";

"Доброго трауру";

"Світ Юрського періоду: Панування";

"Морбіус";

"Піноккіо".

Найгірший римейк, сиквел чи ріп-офф