Найгучніші серіали Marvel 2021 року: три історії кінокоміксів, які отримали високі рейтинги

Важкий 2021 рік був плідний на кінопрем'єри та новинки світу серіалів. Встигла подивувати своїх шанувальників і кінокомпанія Marvel. Редакція Кіно 24 обрала три найгучніших серіали популярного кіновсесвіту супергероїв.

Добірку найгучніших проєктів 2021 року склали серіали відомої колаборації Marvel та Disney. Рейтинг редакції Кіно 24 складений на основі найвищих відгуків від кінокритиків та авдиторії згідно із даними на незалежному сайті Rotten Tomatoes.

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Найгучніші серіали Marvel 2021 року

3. Сокіл та Зимовий солдат / The Falcon and The Winter Soldier

Сокіл та Зимовий солдат – різношерстий та унікальний дует. Вперше у кіновсесвіті Marvel вони об'єднались заради великої пригоди, в якій перевіряють їхні навички виживання, а також їхнє терпіння. Серіал отримав 89 % свіжості від кінокритиків зі 100 % та 82 % зі 100 % – від авдиторії.

Висновок критиків: Серіал "Сокіл та Зимовий солдат", наповнений бойовими сценами та спритними ходами персонажів, гідна спадщини Капітана Америки з її мандрівними інтригами, соціальним значенням. Що головне – блискуче поєднання зірок Ентоні Макі та Себастьяна Стена.

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2. Вандавіжн / WandaVision

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Живучи ідеалізованим заміським життям, надпотужні істоти кіновсесвіту Marvel – Ванда і Віжн запідозрили, що все не так, як здається на перший погляд і десь існує справжня реальність супергероїв. Серіал отримав 91 % свіжості від кінокритиків зі 100 % та 86 % зі 100 % – від авдиторії.

Висновок критиків: WandaVision – це романтична данина історії телебачення, – це дивний та сміливий крок у маленький екран для MCU та ідеальна колаборація для Елізабет Олсен та Пола Беттані.

"Вандавіжн" 2021: дивіться трейлер серіалу

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1. Локі / Loki

Локі (Том Гіддлстон), бог пустощів, виходить із тіні свого брата, щоб вирушити в пригоду, яка відбувається після подій "Месників: Фінал". На нього чекає зустріч зі своїми варіаціями в усіх можливих реальностях. Серіал отримав аж 92 % свіжості від кінокритиків зі 100 % та 90 % зі 100 % – від авдиторії.

Висновок критиків: Чудова розвага від MCU. Том Гіддлстон перетворюється з улюбленого лиходія в милого антигероя – з невеликою допомогою Оуена Вілсона. Щодо серіалу, то він настільки ж незвичайний, чарівний, наскільки небезпечний, як сам Локі.

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