Не вмикайте ці 5 детективних серіалів ввечері: відірватися буде майже неможливо

Є серіали, які всі обговорюють ще до прем'єри. А є ті, що тихенько виходять без гучної реклами, а потім несподівано виявляються значно цікавішими за черговий сезон про маніяка, який залишає символічні записки.

Тож 24 Канал зібрав круті серіали, які могли пройти повз вашу стрічку, але точно заслуговують на шанс.

"Під солончаком"

Якщо британці беруться за детектив, чекайте дощ, болота, мовчазних сусідів і скелети в шафах. У цьому випадку – ще й буквально.

Колишня детективка Джекі Елліс повертається до справи після того, як на болотах Уельсу знаходять тіло її колишнього учня. Нове розслідування несподівано перегукується зі старою особистою трагедією – дев'ять років тому безвісти зникла її племінниця.



"Під солончаком": дивитись трейлер

"Розслідування"

Це не вигадана історія, а екранізація одного з найрезонансніших кримінальних випадків Данії.

У 2017 році журналістка Кім Валль безслідно зникає після інтерв'ю на саморобному підводному човні винахідника Петера Мадсена. Поліції доводиться збирати пазл майже без доказів, адже підозрюваний постійно змінює свої свідчення.



"Розслідування": дивитись трейлер

"Чорний сніг"

Детектив Джеймс Кормак береться за справу про вбивство школярки, яке залишалося нерозкритим чверть століття. Неочікувану зачіпку приносить... капсула часу.

Минуле тут зовсім не хоче залишатися минулим, а кожна серія лише додає нових запитань.



"Чорний сніг": дивитись трейлер

"Убивства в Оре"

Поліцейська Ханна Аландер після особистої кризи приїжджає відпочити на гірськолижний курорт. Але замість гарячого шоколаду отримує нове розслідування – у містечку зникає дівчинка.

Красиві засніжені пейзажі тут лише маскують зовсім не зимову атмосферу.



"Убивства в Оре": дивитись трейлер

"Інсайдер"

Стівен Моффат знову доводить, що найстрашніші історії народжуються не через монстрів, а через людські рішення.

У центрі сюжету – смертник у в'язниці США, англійський священик і вчителька, яка опинилася замкненою у підвалі. Звучить так, ніби сценарист переплутав кілька серіалів. Насправді ж усі ці історії поступово складаються в одну дуже напружену головоломку.



"Інсайдер": дивитись трейлер

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