5 документальних фільмів про природу, які змушують затамувати подих і забути про телефон

Поки ми вкотре оновлюємо стрічку соцмереж, природа без жодних спецефектів показує сюжети, які Голлівуду й не снилися. Якщо хочеться змінити алгоритми на гори, океани й дику природу, ця добірка саме для вас.

Адже саме для цього 24 Канал зібрав фільми на вечір для всієї родини, які не лише вражають красою кадру та розслабляють, а й нагадують, чому нашу планету варто берегти.

"Гра кольору слонової кістки"

Якщо здається, що браконьєрство – це проблема десь далеко й точно не про нас, цей фільм швидко поверне в реальність. Команда журналістів понад рік працювала під прикриттям, щоб показати, як людська жадібність буквально коштує життя слонам. Попереджаємо: після перегляду дивитися на сувеніри зі слонової кістки вже точно не захочеться.

"Гра кольору слонової кістки": дивіться онлайн трейлер фільму

"Планета Земля"

Це той випадок, коли природа без жодного сценариста створила найефектніше шоу. Тут є все: полювання, виживання, неймовірні пейзажі й кадри, після яких хочеться мовчки дивитися у вікно й думати, що наша планета все ж дуже красива.

"Планета Земля":дивіться онлайн трейлер фільму

"Блакитна планета"

Якщо ви думаєте, що океан – це просто вода й рибки, Девід Аттенборо ввічливо доведе протилежне. Після цього серіалу стане зрозуміло, що під поверхнею ховається окремий всесвіт, де щодня відбуваються драми, комедії й справжні битви за виживання.

"Блакитна планета": дивіться онлайн трейлер фільму

"Життя"

Природа вкотре нагадує: виживає не найсильніший, а найкмітливіший. Тут тварини демонструють такі способи виживання, що будь-який сценарист фантастичних фільмів може лише записувати ідеї. І все це – без комп'ютерної графіки.

"Життя": дивіться онлайн трейлер фільму

"Земля: Один вражаючий день"

Усього один день на планеті. Здавалося б, що може статися? Насправді – дуже багато. За півтори години ви встигнете побувати в джунглях, пустелях, океанах і льодовиках та переконатися, що найцікавіше життя часто відбувається там, де люди бувають найрідше. Навіть якщо змії часом поводяться не надто гостинно.

"Земля: Один вражаючий день":дивіться онлайн трейлер фільму

Ну і ловіть добірку фільмів на вихідні, якщо вам хочеться романтики.