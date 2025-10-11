Кіно 24 підготувало таку добірку фільмів, яка змусить сумніватись у кожному кроці героїв і триматиме у напрузі до останніх хвилин.

"Ілюзія обману"

Рік виходу: 2013

Режисер: Луї Летер'є

Сюжет розгортається довкола чотирьох талановитих ілюзіоністів, які створюють команду "Чотири вершники". Їхні виступи перед глядачами це не просто видовища, а масштабні афери. Вони прямо на сцені грабують банки та винахідливо "жонглюють законами". ФБР намагається зупинити шахраїв, та кожен трюк команди стає лише частиною великого плану.

"Ілюзія обману": дивіться онлайн трейлер фільму

"Екзамен"

Рік виходу: 2009

Режисер: Стюарт Хейзелдін

Вісім претендентів на престижну роботу замикають у кімнаті, де є лише аркуш паперу без завдання. А правила доволі прості: не псувати бланк, не виходити й не спілкуватись з охороною. Їхнє завдання – знайти правильну відповідь, але на що – запитання лишається відкритим.

Упродовж усього фільму напруга лише зростатиме, адже, проста психологічна гра перетвориться на боротьбу характерів і виживання.

"Екзамен": дивіться онлайн трейлер фільму

"Фокус"

Рік виходу: 2015

Режисери: Ґленн Фікарра, Джон Рекуа

Професійний аферист Ніккі береться навчати юну шахрайку Джессі мистецтву маніпуляцій. Їхні відносини швидко виходять за межі наставництва, але у світі обману довіра – найслабше місце.

Через роки вони зустрічаються на протилежних сторонах великої афери, та ставки стали надто високими й вимірюються у життях.

"Фокус": дивіться онлайн трейлер фільму

"Афера"

Рік виходу: 1973

Режисер: Джордж Рой Гілл

У часи Великої депресії молодий шахрай Джонні Гукер разом із досвідченим колегою Генрі Ґондорффом готують грандіозну аферу проти мафіозі, що вбив їхнього друга. Для цього вони створюють цілу інсценізацію букмекерської контори.

Цей класичний фільм-афера не просто заволодів сімома преміями Оскар, а й досі тримає планку серед еталонів жанру.

Кадр із фільму "Афера" / Кадр із фільму

"Ілюзіоніст"

Рік виходу: 2005

Режисер: Ніл Бурґер

На межі XIX–XX століть у Відні живе ілюзіоніст Айзенгмай, чию майстерність вважають надприродною. Він закохується у дівчину з вищого світу, яка вже заручена з принцом Леопольдом. Та їхнє заборонене кохання розгортається на тлі придворних інтриг, а магія Айзенгайма стає інструментом боротьби з долею та владою.

Фільм майстерно поєднує романтику, містичність і детективну інтригу, залишаючи глядача в роздумах: де закінчується ілюзія і починається реальність?

"Ілюзіоніст": дивіться онлайн трейлер фільму