10 найпопулярніших фільмів на Netflix, які стали фаворитами найвибагливіших українських глядачів
- Netflix оновив список найпопулярніших фільмів, що включає різноманітні жанри для всіх вікових груп.
- Серед популярних фільмів: "Смакота", "Бастіон 36", "Планктон", "Неправильний шлях", "Потяг у 31 грудня", "Нікчемний я 3", "Медовий місяць із моєю мамою", "Посіпаки", "Сімейка Крудсів", "Історія кохання в Копенгагені".
Стримінгова платформа Netflix знову оновила свій список найпопулярніших фільмів, і цього разу ви знайдете в ньому справжнє розмаїття. У новій добірці представлені фільми, які підійдуть для глядачів різного віку.
У цьому списку є як захопливі анімаційні стрічки, що припадуть до смаку дітям, так і трагедійні або пригодницькі фільми, які точно зацікавлять дорослих. Кожен зможе знайти щось на свій смак і насолодитись переглядом. Не зволікайте – обирайте свого фаворита на Кіно 24 та поринайте у світ кіно!
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"Смакота"
За сюжетом фільму, заможна німецька сім'я вирушає на відпустку в мальовничу місцевість на південь Франції, сподіваючись насолодитися спокоєм та гармонією природи. Однак їхнє перебування у цьому ідилічному куточку перетворюється на справжній кошмар, коли вони потрапляють у хитросплетені тенета молодої працівниці готелю.
"Смакота": дивіться онлайн трейлер фільму
Виявляється, що жінка, здається, не така безневинна, як вона намагається виглядати. Вона плете темні та зловісні плани, які, видається, загрожують не лише родині, а і їхньому майбутньому.
Також у списку найпопулярніших фільмів ви знайдете такі стрічки:
- "Бастіон 36"
- "Планктон"
- "Неправильний шлях"
- "Потяг у 31 грудня"
- "Нікчемний я 3"
- "Медовий місяць із моєю мамою"
- "Посіпаки"
- "Сімейка Крудсів"
- "Історія кохання в Копенгагені"
Шукайте свого фаворита серед топових фільмів на Netflix та влаштуйте собі вечір справжнього релаксу.