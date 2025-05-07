10 найпопулярніших фільмів, які закохали у себе українців по всьому світу

Якщо ви в пошуках дійсно топових стрічок, які хочеться переглядати знову і знову – у нас для вас чудова новина! Стримінгова платформа Netflix щойно оновила свій список найпопулярніших фільмів.

Тут зібрано найкраще з найкращого: від драм і трилерів до романтики та пригод. Ці стрічки з добірки від Netflix вже підкорили глядачів по всьому світу, тож, можливо, серед них знайдеться і ваш новий улюблений фільм, передає Кіно 24.

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"Поза юрисдикцією"

У центрі сюжету – зникнення сина Сари, колишньої військової зі спецпідрозділу. Хлопець раптово зникає всередині будівлі американського консульства, і мати, не вагаючись, розпочинає власне розслідування.

У пошуках правди вона стикається з небезпекою та мимоволі викриває масштабну змову, яка може змінити все.

"Поза юрисдикцією": дивіться онлайн трейлер фільму

В оновленому списку найпопулярніших фільмів на Netflix також опинились такі стрічки:

"Спустошення"

"Велика прогулянка"

"Заручник у магазині Apple"

"Коли ти вийдеш заміж?"

"Список мрій"

"Дівчина моїх кошмарів"

"Секрети домашніх тварин 2"

"Щенячий патруль. Мегакіно"

"Вартові легенд"

Обирайте, готуйте попкорн – перегляд обіцяє бути затяжним і захопливим!

До речі, ми також зібрали 10 найпопулярніших серіалів на Netflix, які стали фаворитами українців.