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Кіно Кінодобірки 10 найпопулярніших фільмів, які закохали у себе українців по всьому світу
7 травня, 17:45
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10 найпопулярніших фільмів, які закохали у себе українців по всьому світу

Ольга Паньків
Основні тези
  • Netflix оновив список найпопулярніших фільмів, які включають драми, трилери, романтику та пригоди.
  • Серед фільмів: "Поза юрисдикцією", "Спустошення", "Велика прогулянка", "Заручник у магазині Apple", "Коли ти вийдеш заміж?", "Список мрій", "Дівчина моїх кошмарів", "Секрети домашніх тварин 2", "Щенячий патруль. Мегакіно", "Вартові легенд".

Якщо ви в пошуках дійсно топових стрічок, які хочеться переглядати знову і знову – у нас для вас чудова новина! Стримінгова платформа Netflix щойно оновила свій список найпопулярніших фільмів.

Тут зібрано найкраще з найкращого: від драм і трилерів до романтики та пригод. Ці стрічки з добірки від Netflix вже підкорили глядачів по всьому світу, тож, можливо, серед них знайдеться і ваш новий улюблений фільм, передає Кіно 24.

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"Поза юрисдикцією"

У центрі сюжету – зникнення сина Сари, колишньої військової зі спецпідрозділу. Хлопець раптово зникає всередині будівлі американського консульства, і мати, не вагаючись, розпочинає власне розслідування. 

У пошуках правди вона стикається з небезпекою та мимоволі викриває масштабну змову, яка може змінити все.

"Поза юрисдикцією": дивіться онлайн трейлер фільму

В оновленому списку найпопулярніших фільмів на Netflix також опинились такі стрічки:

  • "Спустошення"
  • "Велика прогулянка"
  • "Заручник у магазині Apple"
  • "Коли ти вийдеш заміж?"
  • "Список мрій"
  • "Дівчина моїх кошмарів"
  • "Секрети домашніх тварин 2"
  • "Щенячий патруль. Мегакіно"
  • "Вартові легенд"

Обирайте, готуйте попкорн – перегляд обіцяє бути затяжним і захопливим!

До речі, ми також зібрали 10 найпопулярніших серіалів на Netflix, які стали фаворитами українців.