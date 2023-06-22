7 найкращих фільмів на Netflix, які можна подивитися прямо зараз

Не марнуйте свій час і не заморочуйтесь, які фільми обрати для вечора. Ми маємо для вас список найцікавіших фільмів Netflix, які точно вам сподобаються.

Незалежно від того, чи шукаєте ви екшн, комедію, драму, фантастику, фентезі, анімацію, жахи чи документальні фільми, ми запропонуємо 7 найцікавіших проєктів, які варто переглянути вже сьогодні. Зберігайте добірку і переглядайте!

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7 найкращих фільмів Netflix, які варто подивитися

RRR, 2022 рік

Індійський блокбастер режисера С. С. Раджамулі, який цього року отримав премію Оскар у категорії "Найкраща пісня". Це історія про двох легендарних революціонерів та їхню подорож далеко від дому, перш ніж вони почали боротьбу за свою країну у 1920-х роках. Деякі сцени з фільму знімали у Києві.

RRR: дивіться трейлер

"Рейд: Спокута", 2011 рік

Спецназівці отримали завдання проникнути у багатоповерховий будинок, розташований в серці нетрів Джакарти, і заарештувати наркобарона, якого охороняє сильно озброєна група головорізів. Операція повинна пройти непомітно, але непередбачувана пригода порушує плани правоохоронців. Тепер вони опиняються безпорадними й не мають куди втекти. Перед ними стоїть 30 поверхів пекла, де кожен невірний крок може коштувати життя. Війна за правила підійшла до кінця і тільки найсильніші зможуть вижити.

"Рейд: Спокута": дивіться трейлер

"Якби Біл-стріт могла заговорити", 2018 рік

19-річна Тіш планує одружитися з 22-річним скульптором Фонні. Вони насолоджуються моментом підготовки до свого весілля, таємничо очікуючи народження дитини. Але раптово Фонні стикається з обвинуваченням у зґвалтуванні Вікторії, юної жінки з Пуерто-Рико.

"Якби Біл-стріт могла заговорити": дивіться трейлер

"Як позбутися хлопця за 10 днів", 2003 рік

У сюжеті фільму йдеться про журналістку Енді Андерсон, яка отримує з журналу редакційне завдання, на виконання якого у неї є лише 10 днів. Їй ставиться в обов'язок написати статтю про те, що вигадують жінки для того, щоб позбутися від чоловіка, коли вони його більше не хочуть бачити поруч.

"Як позбутися хлопця за 10 днів": дивіться трейлер

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"Полювання на диких людей", 2016 рік

Ріккі Бейкер – хуліган, який виріс у сиротинці. Пола Голл, співробітниця соціальної служби, вирішує перевезти хлопця в сільську місцевість, де Белла та її чоловік Гек погоджуються прийняти його. Проте, коли Белла раптово померла, а соціальний захист вирішив забрати Ріккі назад, хлопець втікає у густий новозеландський ліс. Гек відправляється в його пошуки, а Пола, що охоплена божевіллям, переконана, що чоловік вбив дружину й викрав підлітка. Вона оголошує національне полювання на двох бігунів.

"Полювання на диких людей": дивіться трейлер

"Ножі наголо: Скляна цибуля", 2022 рік

Кіноактор Едвард Нортон грає Майлза Брона, мільярдера-технаря, який далеко не такий геніальний, як він думає. Щороку він збирає свою компанію – групу людей, які самовдоволено називають себе "Руйнівниками" – для розкішного відпочинку на вихідних. Цього разу він відправив їм усім багатошарові коробки-головоломки, відкривши які, вони отримують запрошення до Скляної цибулі. Аби розгадати таємницю вбивства, до друзів долучається детектив Бенуа Бланк. А далі починається найцікавіше.

"Ножі наголо: Скляна цибуля": дивіться трейлер

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"Тік-Так… Бум!", 2021 рік

У світі театру молодий і талановитий композитор наближається до свого 30-річчя. Поки годинник цокає, він прагне створити щось надзвичайне, орієнтуючись у складнощах любові та дружби. Чи зможе він досягти величі, поки не пізно?

"Тік-Так… Бум!": дивіться трейлер