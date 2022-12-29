Netflix назвав найпопулярніші фільми та серіали 2022 року: повний список

Стрімінговий сервіс Netflix опублікував списки фільмів та серіалів, які найбільше дивилися у 2022 році. До списку увійшли англомовні та проєкти іншими мовами.

Серед англомовних серіалів Netflix, в лідери вибився четвертий сезон американського науково-фантастичного серіалу жахів "Дивні дива", а найпопулярнішим фільмом став американський бойовик "Сіра людина". Перше місце у списку неангломовних проєктів посіла південнокорейська драма "Ми всі мертві" і норвезький фільм про чудовисько "Троль".

Читайте також Найпопулярніші серіали 2022 року, які варто переглянути

Найпопулярніші фільми та серіали на Netflix у 2022 році

Англомовні серіали

"Дивні дива" (Stranger Things), 4 сезон;

"Венздей" (Wednesday), 1 сезон;

"Дамер" (Dahmer), 1 сезон;

"Бріджертони" (Bridgerton), 2 сезон;

"Вигадана Анна" (Inventing Anna), 1 сезон;

"Озарк" (Ozark), 4 сезон;

"Наглядач" (The Watcher), 1 сезон;

"Пісочний чоловік" (The Sandman), 1 сезон;

"Академія Амбрелла" (The Umbrella Academy), 3 сезон;

"Вірджин-Рівер" (Virgin River), 4 сезон.

Неангломовні серіали

"Ми всі мертві" (All of Us Are Dead), 1 сезон;

"Надзвичайна юристка У" (Extraordinary Attorney Woo), 1 сезон;

"Украдене серце" (The Marked Heart), 1 сезон;

"Поки гроші не розлучать нас" (Till Money Do Us Part), 1 сезон;

"Еліта" (Elite), 5 сезон;

"Сильна спека" (High Heat), 1 сезон;

"Імператриця" (The Empress), 1 сезон;

"Ділова пропозиція" (Business Proposal), 1 сезон;

"Ентревіас" (Wrong Side of the Tracks), 1 сезон;

"Ласкаво просимо до раю" (Welcome to Eden), 1 сезон.

Англомовні фільми

"Сіра людина" (The Gray Man);

"Проєкт "Адам" (The Adam Project);

"Пурпурові серця" (Purple Hearts);

"Дорога до НБА" (Hustle);

"Аферист із Tinder" (The Tinder Swindler);

"Морське чудовисько" (The Sea Beast);

"Енола Голмс 2" (Enola Holmes 2);

"Випускний рік" (Senior Year);

"Людина з Торонто" (The Man from Toronto);

"Денна зміна" (Day Shift).

Неангломовні фільми