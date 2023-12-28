До Міжнародного дня кіно: 50 найкращих фільмів усіх часів, які має побачити кожен
Коли, як не у Міжнародний день кіно, пригадувати усі шедеври кінематографа, які ми маємо змогу побачити. Сьогодні точно варто відсвяткувати, переглянувши кінокартини, які зобов'язаний побачити кожен кіноман.
Тому 24 Канал підготував для вас список найкращих фільмів усіх часів. Обирайте свого фаворита та насолоджуйтесь переглядом яскравої кінострічки.
Рекомендуємо 5 культових фільмів, які змотивують почати новий рік з чистого аркуша
Список 50 найкращих фільмів усіх часів
1. "Втеча із Шоушенка"
2. "Хрещений батько"
3. "Темний лицар"
4. "Список Шиндлера"
"Список Шиндлера": дивіться онлайн трейлер фільму
5. "Форрест Ґамп"
6. "Володар перснів: Дві вежі"
7. "Матриця"
8. "Це дивовижне життя"
9. "Місто Бога"
10. "Життя прекрасне"
11. "Зелена миля"
12. "Людина-павук: Крізь Всесвіт"
"Людина-павук: Крізь Всесвіт": дивіться онлайн трейлер фільму
13. "Назад у майбутнє"
14. "Гладіатор"
15. "Король Лев"
16. "Леон"
17. "Казино"
18. "Острів проклятих"
19. "Ігри розуму"
20. "Убити Білла 1"
21. "Спіймай мене, якщо зможеш"
22. "Крихітка на мільйон доларів"
23. "Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина 2"
"Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина 2": дивіться онлайн трейлер фільму
24. "Той, хто біжить по лезу"
25. "З міркувань совісті"
26. "Як приборкати дракона"
27. "Рататуй"
28. "Роккі"
29. "Термінатор"
30. "Пірати Карибського моря: Прокляття "Чорної перлини""
31. "Хатіко: Вірний друг"
32. "Хрещений батько 2"
33. "Кримінальне чтиво"
34. "Славні хлопці"
35. "Зелена миля"
36. "Піаніст"
"Піаніст": дивіться онлайн трейлер фільму
37. "Індіана Джонс: У пошуках втраченого ковчега"
38. "Оппенгеймер"
39. "Месники: Війна нескінченності"
40. "Краса по-американськи"
41. "Великий диктатор"
42. "Темний лицар повертається"
43. "Коко"
"Коко": дивіться онлайн трейлер фільму
44. "Реквієм за мрією"
45. "Скажені пси"
46. "Вперед і вгору"
47. "Таксист"
48. "Бетмен: Початок"
49. "У пошуках Немо"
50. "Віднесені вітром"