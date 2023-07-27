25 найкращих фільмів за останні 25 років, від яких неможливо відірватися

Критики Rotten Tomatoes склали рейтинг найкращих фільмів, випущених за останні 25 років. Першу позицію зайняла стрічка "Шалений Макс: Дорога гніву".

Друге місце посіла південнокорейська драма "Паразити" 2019 року, третя – детектив "Малголланд Драйв" 2001 року. Збережіть собі цей список і влаштуйте справжній кіновечір вдома!

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25 найкращих фільмів за останні 25 років

"Шалений Макс: Дорога гніву", 2015 рік; "Паразити", 2019 рік; "Малголланд Драйв", 2001 рік; "Темний лицар", 2008 рік; "Портрет дівчини у вогні", 2019 рік; "Любовний настрій", 2000 рік; "Віднесені привидами", 2001 рік; "Лабіринт Фавна", 2006 рік; "Матриця", 1999 рік; "Соціальна мережа", 2010 рік; "Старим тут не місце", 2007 рік; "Нафта", 2007 рік; "Пастка", 2017 рік; "Місячне сяйво", 2016 рік; "Все завжди і водночас", 2021 рік; "Магнолія", 1999 рік; "Одержимість", 2013 рік; "Всередині Л'юіна Девіса", 2012 рік; "Володар перснів: Хранителі Персня", 2001 рік; "Зодіак", 2007 рік; "Безславні виродки", 2009 рік; "Дерево життя", 2013 рік рік; "Паддінгтон 2", 2014 рік; "Чорна пантера", 2022 рік; "Прибуття", 2016 рік.

Нагадаємо, навесні у 2024 році вийде спіноф і приквел "Шаленого Макса: Дорога гніву" під назвою "Фуріоcа". Головну роль зіграє Аня Тейлор-Джой, яку спершу зіграла Шарліз Терон. До зірки доєднаються такі актори:

Кріс Гемсворт,

Том Берк,

Натан Джонс.

Постер "Фуріоcи" / Warner Bros.