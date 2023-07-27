25 найкращих фільмів за останні 25 років, від яких неможливо відірватися

27 липня 2023, 17:22
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Джерело:

NME

Критики Rotten Tomatoes склали рейтинг найкращих фільмів, випущених за останні 25 років. Першу позицію зайняла стрічка "Шалений Макс: Дорога гніву".

Друге місце посіла південнокорейська драма "Паразити" 2019 року, третя – детектив "Малголланд Драйв" 2001 року. Збережіть собі цей список і влаштуйте справжній кіновечір вдома!

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25 найкращих фільмів за останні 25 років

  1. "Шалений Макс: Дорога гніву", 2015 рік; 
  2. "Паразити", 2019 рік; 
  3. "Малголланд Драйв", 2001 рік;
  4. "Темний лицар", 2008 рік; 
  5. "Портрет дівчини у вогні", 2019 рік; 
  6. "Любовний настрій", 2000 рік;
  7. "Віднесені привидами", 2001 рік;
  8. "Лабіринт Фавна", 2006 рік; 
  9. "Матриця", 1999 рік; 
  10. "Соціальна мережа", 2010 рік;
  11. "Старим тут не місце", 2007 рік; 
  12. "Нафта", 2007 рік; 
  13. "Пастка", 2017 рік; 
  14. "Місячне сяйво", 2016 рік; 
  15. "Все завжди і водночас", 2021 рік;
  16. "Магнолія", 1999 рік;
  17. "Одержимість", 2013 рік; 
  18. "Всередині Л'юіна Девіса", 2012 рік;
  19. "Володар перснів: Хранителі Персня", 2001 рік;
  20. "Зодіак", 2007 рік;
  21. "Безславні виродки", 2009 рік; 
  22. "Дерево життя", 2013 рік рік; 
  23. "Паддінгтон 2", 2014 рік; 
  24. "Чорна пантера", 2022 рік;
  25. "Прибуття", 2016 рік. 

Нагадаємо, навесні у 2024 році вийде спіноф і приквел "Шаленого Макса: Дорога гніву" під назвою "Фуріоcа". Головну роль зіграє Аня Тейлор-Джой, яку спершу зіграла Шарліз Терон. До зірки доєднаються такі актори: 

  • Кріс Гемсворт,
  • Том Берк,
  • Натан Джонс.

Постер "Фуріоcи" / Warner Bros.

Автор: Наталія Гулій