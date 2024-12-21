3 найкращі трилери на Netflix за 2024 рік

Трилер – це чудовий жанр для тих, хто не любить жахи, але однаково хотів би відчути шалені емоції від фільму. Netflix може бути саме тим місцем, де прихильники трилерів зможуть віднайти для себе щось цікаве.

24 Канал розповість про гостросюжетні фільми, що триматимуть у напрузі до останньої хвилини. Це одні з найкращих трилерів на Netflix 2024 року, де захопливі сюжети та несподівані повороти.

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"Ребел-Ридж"

Ветеран морської піхоти Террі Річмонд їде на велосипеді до міста, щоб внести заставу за свого рідного брата. Та його затримують корумповані поліціянти й незаконно конфіскують кошти чоловіка. Після цього Террі вирішує розпочати боротьбу проти корупції. Це захоплива та неймовірно цікава історія, яка запалить вогонь у серці.

"Ребел-Ридж": дивіться трейлер онлайн

"Ручна поклажа"

Фільм розповідає про молодого агента TSA Ітана Копека, який напередодні Різдва опиняється у смертельно небезпечній ситуації.

Таємничий мандрівник шантажує Ітана, змушуючи його пропустити небезпечний пакунок через охорону аеропорту. Ітан намагається перехитрити маніпулятора-злочинця, запобігти катастрофі й захистити близьких. Фільм поєднує саспенс і святкову атмосферу, створюючи напружений сюжет.

"Ручна поклажа": дивіться трейлер онлайн

"Хто ти всередині"

Напередодні свого весілля Рубен влаштовує прощальну вечірку у величезному маєтку, який йому дістався у спадок. На зустріч він запросив усіх друзів з коледжу й навіть проблемного колишнього друга з вибуховим характером. Усі вони сподіваються, що останній не захоче приходити, та раптом він з'являється на порозі особняка, маючи з собою дещо незвичайне.

Це не тільки трилер: у фільмі також поєдналися елементи комедії та жахів. У стрічці досліджують складнощі людських стосунків.

"Хто ти всередині": дивіться трейлер онлайн