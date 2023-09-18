Комедія – це жанр, який займає особливе місце у світі кіно, адже глядачі її його просто обожнюють! Вона здатна розвеселити, розслабити та надихнути навіть у найважчі моменти.

IGN, впливовий ресурс для геймерів та кіноманів, склав рейтинг найкращих комедій усіх часів. Розгляньмо цей список і подивимося, чому ці фільми стали справжньою класикою жанру.

Цікаво Для найвідданіших шанувальників: 5 найкращих футбольних фільмів

10 найкращих комедій всіх часів за версією IGN

"Доктор Стрейнджлав або Як я перестав хвилюватись і полюбив бомбу" (1964 рік) – чорна комедія, випущена у 1964 році. У ній сатирично висміюється тема ядерної війни.

Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і зЦей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.

"Монті Пайтон і Священний Грааль" (1975 рік) – британський комедійний фільм, створений учасниками комічної групи Монті Пайтон. На 15 серпня 2021 року цей фільм посідав 132-у позицію у списку 250 найкращих фільмів за версією IMDb.

"Аероплан!" (1980 рік) – американська сатирична кінокомедія, яка вийшла на екрани у 1980 році. Фільм є пародією на екранізацію повісті Артура Гейлі під назвою "Злітна смуга нуль-вісім".

"Аероплан!": дивіться трейлер фільму онлайн

"Остін Паверс: Міжнародний таємний агент" (1997 рік) – американський комедійний кінофільм. Сценарій фільму написав Джей Роуч та Майк Маєрс і був задуманий як пародія на фільми про британських супершпигунів з серії про Джеймса Бонда.

"Гаряче американське літо" (2001 рік) – американська сатирична комедія 2001 року про останні дні канікул, коли на літній табір мають впасти уламки космічної станції.

"Великий Лебовскі" (1998 рік) – культовий фільм, створений братами Коенами й представлений глядачам у 1998 році. Після цього фільму виникло нове релігійне вчення, відоме як дудаїзм.

"Великий Лебовскі": дивіться трейлер фільму онлайн

"Молодий Франкенштейн" (1974 рік) – про молодого доктора Фредеріка Франкентшейна, онука Віктора Франкенштейна, який дуже соромиться своїх родинних зв'язків.

Рекомендуємо І посміятись, і поплакати: 10 найкращих фільмів для осінніх вечорів

"Телеведучий: Легенда про Рона Борганді" (2004 рік) – американська комедія режисера Адама МакКея, що вийшла 2004 року. У головних ролях Вілл Ферелл та Пол Радд.

"У пошуках галактики" (1999 рік) – науково-фантастична пригодницька кінокомедія, яка стала лауреатом премії Г'юго у номінації "Найкраща драматична постановка".

"Це – Spіnal Tap" (1983 рік) – фільми про вигадану хеві-метал-групу Spinal Tap, яку характеризують як "одну з найгучніших груп Англії".

"Це – Spіnal Tap": дивіться трейлер фільму онлайн