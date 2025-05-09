3 найкращі кримінальні драми, від яких неможливо відірватися

Кримінальний світ у кіно завжди притягує глядачів постійною напругою та інтригою. Такі серіали часто демонструють глибокі людські історії, які не дозволяють відвести очі від екрана.

Кіно 24 підготував добірку найкращих кримінальних драм, які варто подивитися у компанії друзів. Ці стрічки вразять несподіваними сюжетними поворотами та неперевершеною акторською грою.

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"Справжній детектив"

Кількість сезонів: 4

Перший сезон переносить глядачів до південної Луїзіани. На тлі задушливої спеки двоє детективів Растін Коул і Мартін Гарт розслідують моторошне ритуальне вбивство. Однак розслідування несподівано затягується на 17 років, адже знайти злочинця, виявляється, не так легко. З кожним роком заплутується не лише справа, а й життя самих детективів.

"Справжній детектив": дивіться трейлер онлайн

"Гострі картузи"

Кількість сезонів: 6

Сюжет серіалу розгортається навколо сімейства Шелбі. Після завершення Першої світової війни солдати повертаються до Бірмінгема. Чоловіки не встигають помітити як швидко перетворюються на ключових фігур у кримінальному світі Великої Британії. Водночас на чолі банди стоїть Томас Шелбі – жорстокий, але амбітний ветеран війни.

"Гострі картузи": дивіться трейлер онлайн

Нагадаємо, раніше наша редакція розповідала про культові серіали 2000-х, які варто переглянути сьогодні.

"Фарго"

Кількість сезонів: 5

Професійний убивця Лорн Малво потрапив у автомобільну аварію біля невеличкого містечка в штаті Міннесота. У місцевій лікарні він знайомиться зі страховим агентом Лестером Найґардом, який опинився в госпіталі після сутички з колишнім однокласником. Малво вирішує допомогти розв'язати проблему свого нового знайомого та змінити його життя назавжди.

"Фарго": дивіться трейлер онлайн