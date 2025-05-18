Не лише для дітей: 3 мультфільми, які кардинально змінять погляд дорослих на життя

Багато хто вважає мультфільми розвагою для малечі. Однак деякі з таких стрічок здатні зачепити дорослу душу більше, ніж будь-яка драма.

Кіно 24 підготував добірку надзвичайних анімаційних фільми, що ставлять питання, над якими хочеться думати ще довго після фінальних титрів. Обирайте стрічку з переліку та насолоджуйтеся переглядом.

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"Принцеса Мононоке" (1997)

У давні часи молодий воїн Асітака рятує своє село від проклятого звіра. Однак несподівано хлопець отримує смертельне прокляття, тому хоче якомога швидше врятуватися. Для цього він вирушає у мандри й опиняється в епіцентрі конфлікту між шахтарським містечком і лісовими тваринами. Тепер Асітаці треба зупинити війну між світом природи та людей.

"Принцеса Мононоке": дивіться трейлер фільму онлайн

"Незрівнянний містер Фокс" (2009)

Колись містер Фокс обіцяв своїй дружині припинити займатися крадіжками. Втім, через кілька років він вирішує пограбувати трьох найбагатших фермерів. Весела пригода перетворюється на справжню війну, адже люди оголошують полювання на Фокса і всю його родину.

"Незрівнянний містер Фокс": дивіться трейлер фільму онлайн

Нагадаємо, ми раніше розповідали про найкращі фільми про подорожі, які надихають на великі пригоди.

"Душа" (2020)

Шкільний вчитель музики Джо Гарднер мріє стати джазовим піаністом. І от нарешті він отримує шанс виступити у клубі, але за день до концерту несподівано потрапляє у світ душ. Там він знайомиться з 22 – душею, яка не хоче народжуватися на Землі. Разом герої намагаються зрозуміти, що саме робить життя особливим.

"Душа": дивіться трейлер фільму онлайн