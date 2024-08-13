5 найкращих та найгірших фільмів від Marvel за оцінками критиків

Кінематографічний всесвіт Marvel вражає кількістю персонажів та їхньою взаємодією у різних світах. За час існування Marvel Studios випустили понад 30 фільмів, однак не всі з них отримали високу оцінку від критиків.

На сайті-агрегаторі рецензій фільмів і серіалів Rotten Tomatoes обрали найкращі та найгірші фільми від Marvel. Попри те, що більшість з них отримали успіх у прокаті, якість цих стрічок не найкраща.

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5 найгірших фільмів Marvel

"Фантастична четвірка"

Другий повнометражний фільм про команду супергероїв отримав негативні відгуки за слабкий сценарій та невдалі спецефекти.

"Фантастична четвірка": дивіться трейлер онлайн

"Електра"

Фільм про героїню коміксів, яка рятує чоловіка та його обдаровану доньку. Стрічка не виправдала очікувань через заплутаний сюжет і погано розкритих персонажів.

"Електра": дивіться трейлер онлайн

"Мадам Павутина"

Один з менш популярних фільмів Marvel про молоду ясновидячу Кессі, яка намагається врятувати майбутнє трьох дівчат. Кіно не змогло зацікавити глядачів і залишив відчуття незавершеності.

"Мадам Павутина": дивіться трейлер онлайн

"Говард-качка"

Курйозний фільм 80-х про антропоморфного качура, який став прикладом того, як не варто адаптувати комікси на великий екран.

"Говард-качка": дивіться трейлер онлайн

"Морбіус"

Історію про доктора Морбіуса, який разом з його братом стають вампірами, розкритикували за безліч сюжетних дір.

"Морбіус": дивіться трейлер онлайн

5 найкращих фільмів Marvel

"Чорна пантера"

Фільм, який зробив революцію в супергеройському жанрі, відзначився сильним соціальним підтекстом і дивовижним візуальним стилем.

"Чорна пантера": дивіться трейлер онлайн

"Месники: Завершення"

Епічне завершення саги про Месників, яке об'єднало всі попередні фільми у захопливий і емоційно насичений фінал.

"Месники: Завершення": дивіться трейлер онлайн

"Залізна людина"

Це фільм, який поклав початок кінематографічному всесвіту Marvel, завдяки самозакоханому, але харизматичному винахіднику Тоні Старку та його трансформації в супергероя.

"Залізна людина": дивіться трейлер онлайн

"Тор: Рагнарок"

Стильна і динамічна частина франшизи про Тора, яка поєднала гумор, яскраві візуальні ефекти і незабутні персонажі.

"Тор: Рагнарок": дивіться трейлер онлайн

"Людина-павук: Додому шляху немає"

Історія Пітера Паркера, яка зібрала на екрані улюблених персонажів та забезпечила емоційний і драматичний фінал.

"Людина-павук: Додому шляху немає": дивіться трейлер онлайн