Ці романтичні комедії затягують сильніше, ніж серіали: 3 фільми, які не захочеться вимикати

Іноді після важкого дня хочеться одного – увімкнути фільм, де найбільша проблема героїв полягає не в порятунку світу, а в тому, що вони занадто довго вдають, ніби не закохані одне в одного. Романтичні комедії існують саме для таких вечорів. Тут буде трохи сарказму, незручних ситуацій, красивих людей, кілька передбачуваних поворотів і, звісно, щасливий фінал.

24 Канал зібрав три ромкоми, які легко дивляться, підіймають настрій і чудово підійдуть для вечірнього перегляду.

Радимо Три українські комедії, які подарують гарний настрій

"Пара на свята"

"Пара на свята" – це легка, смішна історія про двох людей, які так старанно уникали романтики, що випадково в неї закохалися. Емма Робертс і Люк Брейсі чудово тримають баланс між гумором, іронією та романтикою.



"Пара на свята: дивіться онлайн трейлер серіалу

"Не той Париж"

Дон отримує шанс навчатися у Франції, але життя швидко нагадує, що за здійснення мрій треба добряче заплатити. Саме тому вона погоджується взяти участь у реаліті- шоу про кохання, щоб поїхати до Парижу…Хоча?

"Не той Париж": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Мій коханий ворог"

Вони працюють в одному видавництві, сидять навпроти одне одного й змагаються за одну омріяну посаду. Їхні перепалки давно стали частиною робочого процесу, а колеги вже, мабуть, перестали звертати увагу на взаємні шпильки.

Але між суперництвом і симпатією, як відомо, іноді лише один ліфт. І один випадковий поцілунок.



"Мій коханий ворог": дивіться онлайн трейлер серіалу

І якщо у вас ще є настрій для легких фільмів на вечір - ось ідеальні варіанти.