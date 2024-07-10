Уже не "Бріджертони": 10 найпопулярніших серіалів на Netflix, які обирають українці

Протягом декількох тижнів на платформі Netflix найпопулярнішими були всі сезони серіалу "Бріджертони". Тепер серед українських глядачів з'явився новий фаворит.

Дізнайтеся у матеріалі Кіно 24, який саме серіал став найпопулярнішим. А також перегляньте список фільмів, які поки що тримаються у топі українських глядачів.

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Найпопулярніші серіали на Netflix

"Суперген"

Майкл живе повним життям: у нього є власний будинок, нова машина, і його кохана дівчина щойно погодилась вийти за нього заміж. Однак раптово все змінюється, коли Майкл опиняється у майбутньому і дізнається, що його наречена скоро загине. Але він має шанс виправити цю трагедію. Для цього Майклу потрібно зібрати команду людей з надздібностями, які допоможуть йому змінити майбутнє і врятувати життя своєї коханої.

"Суперген": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Бріджертони", 3 сезон

У новому випуску події будуть сконцентровані навколо Пенелопи Фезерінгтон, яка мріє знайти справжнє кохання. У третьому сезоні Пенелопа вирішила нарешті вийти з тіні своєї матері та сестер. Вона прагне самостійно будувати своє життя, розраховуючи знайти чоловіка і вступити в шлюб.

Глядачі побачать, як Пенелопа долає виклики, намагається завоювати серце обранця і знайти своє місце у світі. Сезон обіцяє бути насиченим романтичними пригодами, драматичними моментами та неочікуваними поворотами в долі героїні.

"Бріджертони": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Клани Галісії", 1 сезон

Згідно з сюжетом, молода та амбіційна адвокатка Ана Гонсалес Соріано, яка здобула великий досвід в одній із найпрестижніших юридичних компаній Мадрида, стикається з величезною трагедією.

Її життя перевертається догори дриґом, коли її батька, Хорхе, знаходять мертвим на його власному вітрильнику. Обставини цієї смерті загадкові та невідомі, і Ана починає втрачати ґрунт під ногами, намагаючись зрозуміти, що сталося і хто стоїть за цим злочином.

"Клани Галісії": дивіться онлайн трейлер серіалу

Також у списку найпопулярніших серіалів ви знайдете такі стрічки:

"Бріджертони", 2 сезон

"Бріджертони", 1 сезон

"Бріджертони: Історія королеви Шарлотти"

"Джентльмени"

"Дівчина-ґік"

"Кошмарні квартиранти"

"Ерік"

Обирайте стрічку для перегляду. Дивіться трейлери онлайн та читайте описи сюжетів, аби точно не прогадати із вибором.