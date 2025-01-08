10 найпопулярніших серіалів на Netflix, від яких шаленіють українські глядачі

Різдвяно-новорічний період поступово підходить до кінця, але список цікавих серіалів для перегляду, на щастя, не зменшується. І до того, ці стрічки можна знайти на популярній стримінговій платформі Netflix, що відкриває безліч можливостей для нових кінематографічних вражень.

Незалежно від того, чи шукаєте ви динамічний трилер, драму або легку комедію, Netflix пропонує стрічки, які зібрали найкращі відгуки та підкорили рейтинги. Якщо ви ще не мали можливості зануритися у ці історії, то зараз саме час це зробити.

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Найпопулярніші серіали на Netflix

"Гра в кальмара" 2 сезон

У другому сезоні "Гри в кальмара" події розгортаються через три роки після перемоги Гравця 456, Сон Ґі-хуна. Після жахливих подій, що сталися в першому сезоні, і після того, як він виграв у смертельних іграх, Ґі-хун намагається знайти способи припинити ці жорстокі ігри, що продовжують забирати життя безлічі людей. Під впливом свого досвіду він вирішує використати свої значні статки для активних пошуків організаторів і тих, хто стоїть за цим злом, аби покласти край цій безжальній традиції.

"Гра в кальмара" 2 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу

Пошуки приводять його до загадкового чоловіка, який грає в ддакджі – традиційну корейську гру – у метро. Ця зустріч стає для Ґі-хуна першим важливим слідом у розслідуванні, що має відкрити перед ним нові горизонти. Від цього моменту він поринає у небезпечну подорож, що веде його прямо в саму глибину таємничих ігор, які він так намагався зупинити.

Проте новий сезон приносить не лише нові персонажі та інтриги, а й ще більше небезпек. Тепер ставки значно вищі, а виклики важчі.

"Сумую за тобою"

У центрі сюжету цієї історії – детективка Кет Донован, яка випадково натрапляє на свого колишнього нареченого в додатку для знайомств, де він зник багато років тому. Здавалося б, це просто випадкове знайомство, але цей несподіваний поворот подій ставить її перед дилемою: чому він зник і що сталося з ним за цей час?

"Сумую за тобою": дивіться онлайн трейлер серіалу

Прагнучи дізнатися правду, Кет занурюється в розслідування, яке веде її в глибини минулого, де вона починає розкривати не лише таємниці про свого колишнього, але й темні секрети, які могли б назавжди змінити її погляд на все.

"Гра в кальмара" 1 сезон

За сюжетом цієї захопливої історії, сотні гравців, що перебувають у складних фінансових обставинах і прагнуть розв'язати свої проблеми, отримують дивне і таємниче запрошення взяти участь у серії дитячих ігор. На перший погляд, ці ігри здаються нешкідливими та навіть веселі, адже вони нагадують звичайні забави, знайомі з дитинства. Однак усе виявляється набагато серйознішим, ніж здавалося на початку.

"Гра в кальмара": дивіться онлайн трейлер 1 сезон

Також серед найпопулярніших серіалів опинились такі стрічки:

"Ла-Пальма"

"Чорні голуби"

"Безумство"

"Бебі бос"

"За фасадом"

"Прикордонники"

"Джентльмени"

Обирайте свого фаворита та насолоджуйтесь уже цього вечора.