10 найпопулярніших серіалів на Netflix, які найчастіше дивляться українці
- Серіал "Відділ нерозкритих справ" зайняв перше місце в рейтингу від Netflix.
- У списку популярних серіалів також "Джинні й Джорджія" 3 сезон, "Сирени", "Сара: Жінка в тіні", "Уцілілі", "Затишок", "Ставка", "Чотири пори року".
Якщо ви хочете розслабитись та запросити друзів ввечері, то варто також обрати цікавий серіал для перегляду. На стримінговій платформі Netflix можна знайти ідеальні варіанти.
Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на Netflix. У цьому списку абсолютно різножанрові стрічки, які точно зможуть задовольнити навіть найвибагливішого глядача.
Рекомендуємо Де зараз та як виглядає в житті Ірина Мак, яка зіграла Кайдашиху у "Спіймати Кайдаша"
"Відділ нерозкритих справ"
Серіал "Відділ нерозкритих справ" зайняв перше місце у рейтингу від Netflix. За сюжетом, Карл, який колись був успішним детективом, був здатен розкрити всі справи, які потрапляли йому у руки.
Але в одній із ситуацій він таки не зміг знайти винних, тому його напарник зазнав важких травм, а інший – взагалі загинув. Прийшли роки й тепер Карл вирішує повернутися до розслідування цієї справи, яка вже довго не дає йому спокою.
"Відділ нерозкритих справ": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Джинні й Джорджія" 3 сезон
Другий сезон серіалу "Джинні та Джорджія" закінчується арештом Джорджії, тож у третьому сезоні глядачі мають змогу поринути в продовження історії, яка неабияк загострилась.
Сюжет зосереджується на тому, як триває розслідування та суд над Джорджією. Глядачі зазначають, що третій сезон виявився дуже сумним, і більшість із них плачуть після перегляду кожного епізоду.
"Джинні й Джорджія": дивіться онлайн трейлер 3 сезону
"Сирени"
"Сирени" – це чорна комедія, що занурюється в питання жіночої сили, соціальної нерівності та родинних стосунків. Сюжет зосереджений на двох сестрах, Девон і Сімоні, чиї долі несподівано перетинаються під час насиченого подіями вікенду в елітному прибережному маєтку.
"Сирени": дивіться онлайн трейлер серіалу
У списку найпопулярніших серіалів також такі стрічки:
- "Сара: Жінка в тіні"
- "Уцілілі"
- "Затишок"
- "Джинні й Джорджія" 1 сезон
- "Ставка"
- "Джинні й Джорджія" 2 сезон
- "Чотири пори року"
Обирайте кіноісторію собі до смаку та насолоджуйтесь переглядом уже сьогодні.