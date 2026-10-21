Сценаристи б до такого не додумалися: 4 серіали про реальні злочини, у які важко повірити

Іноді реальне життя підкидає настільки закручені та моторошні історії, що будь-яка голлівудська вигадка тьмяніє на їхньому тлі. Документалісти обожнюють екранізовувати гучні кримінальні справи, де кожен новий факт викликає щирий шок в аудиторії.

24 Канал підготував добірку найгучніших серіалів про неймовірні афери та божевільних злочинців, чиї вчинки назавжди увійшли в історію світової криміналістики.

"Король тигрів: Вбивство, хаос і божевілля" (2020 – 2021)

Рейтинг IMDb: 7,5

Ексцентричний власник приватного зоопарку Джо Екзотик розводить великих диких кішок у штаті Оклахома. Водночас чоловік веде відкриту війну із зоозахисницею Керол Баскін. Конфлікт між ними швидко переростає у справжнє божевілля зі зброєю, наркотиками, сектами та найманими злочинцями. Зрештою Джо не витримує та замовляє вбивство своєї конкурентки, паралельно балотуючись у президенти США та втрачаючи контроль над власною бізнес-імперією.

"Король тигрів: Вбивство, хаос і божевілля": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають неймовірну динаміку оповіді та абсурдність кожного наступного епізоду, яка притягує увагу глядача. Однак кіноексперти дещо критикують проєкт за експлуатацію людських трагедій і недостатню увагу до теми жорстокого поводження з тваринами.

"Вдавання" (2019)

Рейтинг IMDb: 7,8

Молода дівчина Джипсі усе життя пересувається на кріслі колісному, харчується через зонд і приймає десятки важких ліків через гіперопіку своєї матері. Жінка навмисно вигадує дитині смертельні діагнози, щоб отримувати грошову допомогу від благодійних фондів та безмежне співчуття оточення. Коли Джипсі дізнається правду про своє здоров'я, вона таємно знаходить хлопця в інтернеті та вмовляє його жорстоко вбити власну матір.

"Вдавання": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають неймовірну акторську гру Патриції Аркетт і Джої Кінг, які блискуче передали моторошну токсичність сімейних стосунків. Однак кіноексперти дещо критикують стрічку за зайву мелодраматичність у фінальних епізодах і відхилення від деяких реальних фактів поліцейського розслідування.

"Вибула" (2022)

Рейтинг IMDb: 7,5

19-річна студентка Елізабет Голмс кидає навчання у Стенфордському університеті та засновує амбітний медичний стартап Theranos. Вона переконує найвпливовіших інвесторів світу вкласти мільярди доларів у створення компактного пристрою, який робить сотні аналізів за маленькою краплею крові. Насправді ж технологія абсолютно не працює, тому засновниця роками підробляє результати тестів та ризикує здоров'ям тисяч реальних пацієнтів заради збереження ілюзії великого успіху.

"Вибула": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають неймовірну трансформацію Аманди Сейфрід, яка ідеально скопіювала специфічний низький голос і дивні манери відомої шахрайки. Втім, кіноексперти критикують творців за надмірне співчуття до головної героїні на початку історії та занадто затягнутий вступ.

"Не чіпайте котиків: Полювання на інтернет-убивцю" (2019)

Рейтинг IMDb: 8,0

Група звичайних інтернет-користувачів об'єднується у віртуальному просторі, щоб знайти невідомого юнака, який викладає в мережу відео жорстоких знущань з кошенят. Диванні детективи скрупульозно аналізують кожну деталь на відеозаписах, щоб знайти бодай якусь зачіпку. Втім, поки поліція ігнорує цю проблему, злочинець Лука Маньотта переходить від тварин до людей і жорстоко вбиває китайського студента.

"Не чіпайте котиків: Полювання на інтернет-вбивцю": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають неймовірну напругу та новаторський формат оповіді. Однак кіноексперти критикують проєкт за показ занадто відвертих кадрів і надання вбивці тієї медійної слави, якої він від самого початку прагнув.

До речі, ми маємо для вас добірку трилерів про переслідування злочинців. Ці стрічки ідеально підійдуть для перегляду з друзями.