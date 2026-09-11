Тож 24 Канал зібрав три не зовсім типові скандинавські серіали, які варто додати до списку для вечора, коли хочеться загадкової історії, похмурої атмосфери та героїв, які явно не вміють просто спокійно жити.

"Вбивства у Вальгаллі"

Жанр: кримінал, драма, детектив, трилер

IMDb: 7,1

Країна: Ісландія

У ролях: Ніна Дьогг Філіппусдоттір, Бйорн Торс, Альдіс Ама Гамільтон

Профайлер Арнар приїжджає з Осло до рідної Ісландії, щоб допомогти місцевій поліції розслідувати першу в історії країни справу про серійного вбивцю. Разом із поліцейською Катею він намагається встановити зв'язок між жертвами та зрозуміти, що стоїть за серією моторошних злочинів.

Поступово слідчі виходять на загадкове місце під назвою Вальгалла, а справа виявляється значно особистішою та темнішою, ніж здавалося спочатку.

Що кажуть критики та глядачі: На Rotten Tomatoes критики особливо відзначали атмосферу Ісландії, акторську гру та повільну напругу, хоча дехто вважав темп надто неквапливим.

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"Вбивства у Вальгаллі": дивитись трейлер

"Опівнічне сонце"

Жанр: кримінал, драма, детектив, трилер

IMDb: 7,4

Країна: Швеція, Франція

У ролях: Лейла Бехті, Густаф Гаммарстен, Петер Стормаре, Альбін Гренгольм

У шведській Кіруні, далеко за Полярним колом, жорстоко вбивають громадянина Франції. До розслідування приїжджає французька слідча Кахіна Заді, яка разом зі шведськими поліцейськими намагається розібратися, хто і навіщо почав полювання на людей. І тут починається найцікавіше.

Справа швидко виходить далеко за межі звичайного вбивства. У ній з'являються саами, місцева гірничодобувна промисловість, старі конфлікти та загадкові зв'язки між жертвами.

Що кажуть критики та глядачі: на IMDb серіал має 7,4/10. Rotten Tomatoes має лише одну професійну рецензію, тому повноцінний рейтинг критиків там не сформований. Водночас глядацька оцінка на IMDb свідчить, що серіал знайшов свою аудиторію.

"Опівнічне сонце": дивитись трейлер

"Темрява: ті, хто вбиває"

Жанр: кримінал, детектив, трилер

IMDb: 7,5

Країна: Данія

У ролях: Наталі Вольфсберг Мадуньо, Сімон Сірс, Тобіас Сантельман

Якщо вам здається, що робота профайлера – це сидіти в кабінеті, дивитися на фотографії злочинців і загадково говорити "він зробить це знову", цей серіал може трохи змінити уявлення.

Слідчий Ян та профайлерка Луїза розслідують серію вбивств і намагаються встановити зв'язок між злочинами. При цьому серіал постійно тримає глядача десь поблизу самого злочинця – і дозволяє спостерігати за тим, як слідчі поступово наближаються до нього.

Що кажуть критики та глядачі: серіал має 7,5/10 на IMDb на основі понад 8 тисяч оцінок. На IMDb також зазначено 17 професійних рецензій, а серед глядачів серіал має стабільно високі оцінки.

"Темрява: ті, хто вбиває": дивитись трейлер

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