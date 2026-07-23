Не лише "Мовчання ягнят": 5 психологічних трилерів 90-х, які ви, найімовірніше, пропустили

Дев'яності подарували нам не лише дивні зачіски, джинси на три розміри більші й касети, які вічно доводилося перемотувати олівцем. Це була ще й золота епоха психологічних трилерів, коли режисери лякали не дешевими скримерами, а тим, що відбувалося в головах героїв. І, чесно кажучи, це працює значно краще навіть сьогодні.

Якщо вам здається, що ви вже бачили все після "Семи", "Мовчання ягнят" чи "Основного інстинкту", ось психологічні трилери, які 24 Канал зібрав у добірку і які могли несправедливо пройти повз вас.

"Рука, що гойдає колиску" (1992)



Фільм"Рука, що гойдає колиску" (1992) / Фото imdb



Якщо після цього фільму ви почнете уважніше придивлятися до няні своєї дитини – ми ні на що не натякаємо.

На перший погляд, нова няня здається подарунком долі: турботлива, вихована й обожнює дітей. Та дуже швидко стає зрозуміло, що в дім запросили не помічницю, а жінку, яка живе лише однією метою – помстою. Напружений трилер із блискучою Ребеккою Де Морней, після якого довіряти незнайомцям стає трохи складніше.

"Гра" (1997)



Фільм "Гра" (1997) / Фото imdb



Девід Фінчер ще не зняв "Бійцівський клуб", але вже майстерно ламав глядачам мозок.

Герой Майкла Дугласа отримує дивний подарунок від брата – участь у загадковій грі, яка нібито змінить його життя. І вона справді змінює. Питання лише в тому, де закінчується гра, а де починається реальність. Один із тих фільмів, після фіналу яких хочеться одразу натиснути "Переглянути ще раз".

"Дев'ята брама" (1999)



Фільм "Дев'ята брама" (1999) / Фото imdb



Джонні Депп, старовинні книги й Роман Поланскі. Уже звучить як рецепт дивної історії.

Головний герой полює за рідкісним виданням XVII століття, яке, за легендою, здатне відкрити двері... не в бібліотеку. Чим глибше він занурюється в розслідування, тим більше виникає запитань і тим менше шансів повернутися до звичайного життя.

"Імітатор" (1995)



Фільм "Імітатор" (1995) / Фото imdb



Серійний убивця вирішує, що копіювати чужі злочини – це теж творчість.

Щоб упіймати небезпечного маніяка, поліція звертається до психологині, яка спеціалізується на серійних убивцях. Проблема лише в тому, що вона сама пережила напад і давно не виходить із дому через агорафобію. А ще дуже швидко розуміє: ця справа стосується її набагато більше, ніж хотілося б.

"Долорес Клейборн" (1995)

Фільм "Долорес Клейборн" (1995) / Фото imdb

Якщо бачите у титрах імена Стівена Кінга та Кеті Бейтс, готуйтеся до того, що все буде значно складніше, ніж здається.

Це не просто історія про вбивство. Це психологічний детектив про сімейні травми, провину, мовчання і спогади, які рано чи пізно наздоганяють кожного. Атмосферне, глибоке й дуже недооцінене кіно.

А ще вам варто подивитись ці фільми 00-х, які варті уваги.