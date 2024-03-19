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"Тактика кохання"

На вечірці блогерка Аслі разом з друзями весело проводить час і б'ється об заклад, що здатна завоювати увагу найкрасивішого хлопця на вечірці. В той самий час дизайнер одягу Керем також вирішує показати свою вправність у закохуванні й ставить перед собою завдання завоювати неприступну дівчину.

Пара розпочинає свою суперечку, використовуючи різні стратегії, не помічаючи очевидних змін у своїх власних почуттях.

"Тактика кохання": дивіться онлайн трейлер фільму

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"Я хочу тобі вірити"

Дві старі подруги вирішують познайомити своїх онуків. Молоді люди зустрічаються, але виявляється, що у них є спільне минуле. Хоча між дівчиною та хлопцем спалахує хімія, минулі образи та спогади ускладнюють розвиток стосунків.

Головним героям романтичної комедії доведеться зробити важкий вибір: покласти край минулому і розпочати нове життя разом, починаючи з чистого аркуша.

"Я хочу тобі вірити": дивіться онлайн трейлер фільму

"Божевільна сімейка"

Фархат – нащадок впливового бізнесмена, але він не проявляє жодної серйозності у своїй роботі в компанії батька. Він також не ставиться з повагою до жінок і розглядає їх лише як розвагу.

Під час візиту до ресторану з другом, він зустрічає господаря і його чарівну дочку Еліф. Фархат миттєво закохується в неї, але виявляється, що вона – набагато складніша особистість, ніж він думав. Еліф – це розумна та амбіційна жінка з власною кар'єрою, і Фархату доведеться докласти багато зусиль, щоб завоювати її серце.

"Божевільна сімейка": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільми із нашого переліку допоможуть вам краще осмислити культуру і традиції східного народу, а також познайомлять з життям сучасних турецьких родин. Не зволікайте, запрошуйте друзів та насолоджуйтесь переглядом!