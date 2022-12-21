Найбільші фестивалі світу й Оскар: успіхи українських фільмів на міжнародній арені у 2022

У час повномасштабної війни Росії проти України, українські фільми отримали нагороди на найзнаковіших кінофестивалях світу, таких як: Санденс, Каннський, Венеційський. А фільм "Клондайк" Марини Ер Горбач став претендентом на Оскар-2023. Редакція Кіно 24 зібрала найгучніші відзнаки сучасного українського кінематографа 2022 року.

Цьогоріч увага всього світу була прикута до України й нашого сучасного кінематографа зокрема. На міжнародному рівні українські режисери невтомно говорили проукраїнську державу як сильну, культурну та незалежну. Сценаристи та продюсери відкрито виступали проти воєнних злочинів Росії й показували гідність та стійкість українського народу у своїх фільмах. Міжнародні критики та журі виявляли значний інтерес до наших проєктів і віддали нам заслужені призи. Про все це – у нашому матеріалі.

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Успіхи українських фільмів на міжнародній арені у 2022 році

Ми обрали декілька українських фільмів, які зібрали найбільше нагород у 2022 році: "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука, "Мати апостолів" Зази Буадзе, "Клондайк" Марини Ер Горбач, "Бачення метелика" Максима Наконечного, "Маріуполіс 2" Мантаса Кведаравічюса, якого вбили Росіяни у Маріуполі, та інші. Більшість українських фільмів 2022 року показують війну, яка ведеться проти українського народу вже 9-й рік.

"Памфір"

Рік виходу: 2022

Режисер: Дмитро Сухолиткий Собчук

У ролях: Олександр Яцентюк, Соломія Кирилова, Станіслав Потяк, Мирослав Маковійчук та інші

Українська драма "Памфір" вже отримала світове визнання. Це історія про хорошого сім’янина, якому доля дає випробування, де він звертає з чесного шляху заради своєї сім’ї. Події відбуваються на заході України напередодні традиційного карнавалу Маланки.

Міжнародні ЗМІ говорять про стрічку як про унікальну, хоробру й візуально ефектну. "Памфір" називають таким, від якого утворюються сироти на шкірі, а сюжет – несхожим на все те, що ми бачили раніше. Світова прем’єра фільму відбулася на Каннському кінофестивалі у програмі "Двотижневик режисерів". Тоді він зірвав багатохвилинні овації, а права на показ почали купувати дистриб'ютори у всьому світі.

Міжнародне визнання:

композиторка фільму Летиція Пансанель-Ґаррік здобула нагороду Révélation Compositrice de Musique de Film на фестивалі Les Arcs Film Festival у Франції;

фільм отримав нагороду The Palić Tower за найкращу режисуру від міжнародного журі та "Спеціальну відмінність" від FIPRESCI на кінофестивалі Palić European Film Festival у Сербії;

оператор-постановник стрічки "Памфір" Микита Кузьменко отримав нагороду кінофестивалю Raindance у Лондоні;

стрічка здобула нагороду Міжнародного тижня критики Shadi Abdel Salam, як "Найкращий фільм" на Каїрському кінофестивалі та нагороду на TorinoFilmLab в Італії;

"Памфір" вийде в українських кінотеатрах 26 січня 2023 року.

"Памфір": дивіться трейлер онлайн

"Бачення метелика"

Рік виходу: 2022

Режисер: Максим Наконечний

У ролях: Маргарита Бурковська, Любомир Валівоць, Наталія Ворожбит, Мирослав Гай

Воєнна драма режисера Максима Наконечного – учасниця програми "Особливий погляд" цьогорічного Каннського кінофестивалю. На червону доріжку Канн команда стрічки вийшла з плакатом зі словами "Росіяни вбивають українців", де також і прозвучала сирена.

За сюжетом головну героїню, українську військову з позивним "Метелик", звільняють із полону так званої ДНР на умовах обміну. Вона возз’єднується з сім’єю, але вдома дізнається, що вагітна від зґвалтування своїм наглядачем.

Міжнародне визнання: "Бачення метелика" назвали найкращою стрічкою конкурсної програми "Паралелі та зустрічі" на 29-му Фестивалі європейського кіно у Паличі, Сербія.

"Бачення метелика": дивіться фрагмент із фільму

"Мати апостолів"

Рік виходу: 2020

Режисер: Заза Буадзе

У ролях: Богдан Бенюк, Наталія Половинка, Олександр Пожарський, Станіслав Щокін

Картина "Мати Апостолів" присвячена матерям наших захисників, які пішли боротися за свободу України ще у 2014 році. Фільм виборов перші місця у чимало країн світу: Німеччині, Японії, Китаю, Індії, Сполучених Штатів та Гонконгу. За сюжетом, жінка Софія дізнається, що літак її сина був збитий. Щоб врятувати сина, вона втручається у жорстоку боротьбу з ворогами. Жінка на своєму шляху навіть не здогадується на що здатна. Вона стає справжньою Матір’ю, яка може врятувати навіть пропащі душі.

Міжнародне визнання:

у 2022 році драма грузинського кінорежисера про війну в Україні стала найкращим фільмом на Paradise Film Festival в Угорщині та отримала премію Golden Wheat Awards у Туреччині;

здобула ще чотири нагороди на Rome Prisma Film Awards в Італії. Зокрема, її відзначили у номінаціях "Найкращий фільм", "Найкраща музика", "Найкращі костюми" та "Найкращий трейлер";

у серпні "Мати Апостолів" отримала головну нагороду Asia Film Art International Film Festival (AFAIFF) у Гонконзі.

Загалом стрічка отримала близько 60 нагород за 2021 – 2022 роки. Окрім Угорщини, Туреччини та Італії, її показали в США, Канаді, Іспанії та Німеччині.

"Мати апостолів": дивіться трейлер онлайн

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"Маріуполіс 2"

Рік виходу: 2022

Режисер: Мантас Кведаравічус

На початку повномасштабного вторгнення литовський режисер Мантас Кведаравічус повернувся в Маріуполь, де 6 років тому знімав картину Маріуполіс. У 2022 році його життя опинилося під загрозою, як і саме виробництво фільму. Наприкінці березня його вбили росіяни у віці 45 років

Кохана режисера, українка Ганна Білоброва, змогла вивезти з Маріуполя не лише тіло свого чоловіка, а й матеріали, які він там зняв. Разом із Дунею Сичовою, монтажеркою першої частини "Маріуполіса", вона делікатно склала докупи відзняті кадри й зробила з цього фільм..

Міжнародне визнання:

стрічку відзначили нагородою на Каннському фестивалі;

"Маріуполіс 2" став найкращим документальним фільмом за версією Європейської кіноакадемії.

"Маріуполіс 2": дивіться трейлер онлайн

"Клондайк"

Рік виходу: 2022

Режисерка: Марина Ер Горбач

У ролях: Оксана Черкашина, покійний Сергій Шадрін, Олег Щербина

Міжнародне визнання:

нагорода головного фестивалю незалежного кіно Sundance Film Festival у номінації "Найкраща режисура" міжнародної програми World Cinema Dramatic Competition;

премія за друге місце глядацького рейтингу у категорії ігрових фільмів на 72-му Берлінському кінофестивалі;

гран-прі 48-го Міжнародного кінофестивалю в Сіетлі, США та Heimat Europa Filmfestspiele в Німеччині;

нагорода Юнацького журі на Film by the Sea у Нідерландах;

нагороди фестивалів у США, Косово та Грузії (Crested Butte Film Festival, PriFest – Prishtina International Film Festival, Batumi International Art-House Film Festival);

у Лос-Анджелесі головна героїня Оксана Черкашина отримала Нагороду за видатну акторську гру;

п‘ять нагород у межах Antakya Film Festivali (Туреччина);

в межах 33-го кінофестивалю міста Анкара команда стрічки "Клондайк"перемогла у трьох номінаціях та здобула нагороду у місті Салоніки, що в Греції;

п‘ять нагород на Hamilton Film Festival (Канада);

нагорода за найкращий повнометражний фільм в Ірландії;

крім цього, стрічка отримала відзнаки у Таїланді, Грузії, США та в Іраку.

Сьогодні, 21 грудня, ми дізнаємося, чи представить фільм "Клондайк" нашу країну на Оскарі-2023.

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"Клондайк": дивіться трейлер онлайн

"Будинок зі скалок"

Рік виходу: 2022

Режисер: данець Сімон Леренг Вільмонт

"Будинок зі скалок" розповідає про те, як поблизу лінії фронту на сході України невелика група вольових соціальних працівників та працівниць невтомно працює в одному особливому дитбудинку, створюючи такий необхідний безпечний простір для життя дітей, поки державні органи та суди вирішують подальшу долю дитини та її сім'ї

Міжнародне визнання:

отримав головну нагороду одного з найбільших у світі фестивалів документального кіно про права людини Jeden svět / One World у Празі, Чехія;

здобув нагороду Dragon Award Best Nordic Documentary в документальному конкурсі 45-го кінофестивалю Göteborg Film Festival у Швеції:

став найкращою режисерською роботою в міжнародній конкурсній програмі документальних фільмів World Cinema Documentary Competition головного фестивалю незалежного кіно Sundance Film Festival (США);

виграв у категорії найкращий документальний фільм на грецькому кінофестивалі Thessaloniki International Film Festival та отримав нагороду FIPRESCI Award. Таким чином, стрічка одразу потрапляє в шорт-лист Оскара-2023!

"Будинок зі скалок": дивіться трейлер фільму

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"Носоріг"

Рік виходу: 2021

Режисер: Олег Сенцов

У ролях: Сергій Філімонов, Євген Черніков, Євген Григор'єв, Аліна Зєвакова

"Носоріг" заснований на реальних подіях і правдиво показує жорстокі 90-ті. У центрі сюжету історія хлопця, який потрапляє до кримінального світу. Однак автор стрічки стверджує, що вона не про бандитів, а про "історію України". Світова прем'єра фільму "Носоріг" відбудеться 10 вересня 2021 року на Венеційському кінофестивалі у програмі "Горизонти".

Міжнародне визнання: У 2022 році стрічка отримала нагороду у номінації "Найкращий фільм" у Лаґуві (Польща).

Режисер не був присутнім на урочистій церемонії вручення, адже захищає Україну в лавах ЗСУ. Попри все, йому вдалося записати відеозвернення до фестивальної публіки. Сенцов подякував за підтримку поляків: "З такими друзями ми обов’язково переможемо".

Я був дуже радий дізнатися, що наш фільм "Носоріг" переміг на фестивалі в Лаґуві... Я там був зі своїм першим фільмом "Гамер", який отримав спеціальний приз, але зараз "Носоріг" отримав головну нагороду і для мене це дуже приємно, тому що на цьому проєкті працювало багато людей з Польщі,

– зазначив Олег.

"Носоріг": дивіться трейлер фільму

Інші фільми, які отримали нагороди у 2022: