Найбільші фестивалі світу й Оскар: успіхи українських фільмів на міжнародній арені у 2022
У час повномасштабної війни Росії проти України, українські фільми отримали нагороди на найзнаковіших кінофестивалях світу, таких як: Санденс, Каннський, Венеційський. А фільм "Клондайк" Марини Ер Горбач став претендентом на Оскар-2023. Редакція Кіно 24 зібрала найгучніші відзнаки сучасного українського кінематографа 2022 року.
Цьогоріч увага всього світу була прикута до України й нашого сучасного кінематографа зокрема. На міжнародному рівні українські режисери невтомно говорили проукраїнську державу як сильну, культурну та незалежну. Сценаристи та продюсери відкрито виступали проти воєнних злочинів Росії й показували гідність та стійкість українського народу у своїх фільмах. Міжнародні критики та журі виявляли значний інтерес до наших проєктів і віддали нам заслужені призи. Про все це – у нашому матеріалі.
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Успіхи українських фільмів на міжнародній арені у 2022 році
Ми обрали декілька українських фільмів, які зібрали найбільше нагород у 2022 році: "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука, "Мати апостолів" Зази Буадзе, "Клондайк" Марини Ер Горбач, "Бачення метелика" Максима Наконечного, "Маріуполіс 2" Мантаса Кведаравічюса, якого вбили Росіяни у Маріуполі, та інші. Більшість українських фільмів 2022 року показують війну, яка ведеться проти українського народу вже 9-й рік.
"Памфір"
Рік виходу: 2022
Режисер: Дмитро Сухолиткий Собчук
У ролях: Олександр Яцентюк, Соломія Кирилова, Станіслав Потяк, Мирослав Маковійчук та інші
Українська драма "Памфір" вже отримала світове визнання. Це історія про хорошого сім’янина, якому доля дає випробування, де він звертає з чесного шляху заради своєї сім’ї. Події відбуваються на заході України напередодні традиційного карнавалу Маланки.
Міжнародні ЗМІ говорять про стрічку як про унікальну, хоробру й візуально ефектну. "Памфір" називають таким, від якого утворюються сироти на шкірі, а сюжет – несхожим на все те, що ми бачили раніше. Світова прем’єра фільму відбулася на Каннському кінофестивалі у програмі "Двотижневик режисерів". Тоді він зірвав багатохвилинні овації, а права на показ почали купувати дистриб'ютори у всьому світі.
Міжнародне визнання:
- композиторка фільму Летиція Пансанель-Ґаррік здобула нагороду Révélation Compositrice de Musique de Film на фестивалі Les Arcs Film Festival у Франції;
- фільм отримав нагороду The Palić Tower за найкращу режисуру від міжнародного журі та "Спеціальну відмінність" від FIPRESCI на кінофестивалі Palić European Film Festival у Сербії;
- оператор-постановник стрічки "Памфір" Микита Кузьменко отримав нагороду кінофестивалю Raindance у Лондоні;
- стрічка здобула нагороду Міжнародного тижня критики Shadi Abdel Salam, як "Найкращий фільм" на Каїрському кінофестивалі та нагороду на TorinoFilmLab в Італії;
"Памфір" вийде в українських кінотеатрах 26 січня 2023 року.
"Памфір": дивіться трейлер онлайн
"Бачення метелика"
Рік виходу: 2022
Режисер: Максим Наконечний
У ролях: Маргарита Бурковська, Любомир Валівоць, Наталія Ворожбит, Мирослав Гай
Воєнна драма режисера Максима Наконечного – учасниця програми "Особливий погляд" цьогорічного Каннського кінофестивалю. На червону доріжку Канн команда стрічки вийшла з плакатом зі словами "Росіяни вбивають українців", де також і прозвучала сирена.
За сюжетом головну героїню, українську військову з позивним "Метелик", звільняють із полону так званої ДНР на умовах обміну. Вона возз’єднується з сім’єю, але вдома дізнається, що вагітна від зґвалтування своїм наглядачем.
Міжнародне визнання: "Бачення метелика" назвали найкращою стрічкою конкурсної програми "Паралелі та зустрічі" на 29-му Фестивалі європейського кіно у Паличі, Сербія.
"Бачення метелика": дивіться фрагмент із фільму
"Мати апостолів"
Рік виходу: 2020
Режисер: Заза Буадзе
У ролях: Богдан Бенюк, Наталія Половинка, Олександр Пожарський, Станіслав Щокін
Картина "Мати Апостолів" присвячена матерям наших захисників, які пішли боротися за свободу України ще у 2014 році. Фільм виборов перші місця у чимало країн світу: Німеччині, Японії, Китаю, Індії, Сполучених Штатів та Гонконгу. За сюжетом, жінка Софія дізнається, що літак її сина був збитий. Щоб врятувати сина, вона втручається у жорстоку боротьбу з ворогами. Жінка на своєму шляху навіть не здогадується на що здатна. Вона стає справжньою Матір’ю, яка може врятувати навіть пропащі душі.
Міжнародне визнання:
- у 2022 році драма грузинського кінорежисера про війну в Україні стала найкращим фільмом на Paradise Film Festival в Угорщині та отримала премію Golden Wheat Awards у Туреччині;
- здобула ще чотири нагороди на Rome Prisma Film Awards в Італії. Зокрема, її відзначили у номінаціях "Найкращий фільм", "Найкраща музика", "Найкращі костюми" та "Найкращий трейлер";
- у серпні "Мати Апостолів" отримала головну нагороду Asia Film Art International Film Festival (AFAIFF) у Гонконзі.
"Мати апостолів": дивіться трейлер онлайн
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"Маріуполіс 2"
Рік виходу: 2022
Режисер: Мантас Кведаравічус
На початку повномасштабного вторгнення литовський режисер Мантас Кведаравічус повернувся в Маріуполь, де 6 років тому знімав картину Маріуполіс. У 2022 році його життя опинилося під загрозою, як і саме виробництво фільму. Наприкінці березня його вбили росіяни у віці 45 років
Кохана режисера, українка Ганна Білоброва, змогла вивезти з Маріуполя не лише тіло свого чоловіка, а й матеріали, які він там зняв. Разом із Дунею Сичовою, монтажеркою першої частини "Маріуполіса", вона делікатно склала докупи відзняті кадри й зробила з цього фільм..
Міжнародне визнання:
- стрічку відзначили нагородою на Каннському фестивалі;
- "Маріуполіс 2" став найкращим документальним фільмом за версією Європейської кіноакадемії.
"Маріуполіс 2": дивіться трейлер онлайн
"Клондайк"
Рік виходу: 2022
Режисерка: Марина Ер Горбач
У ролях: Оксана Черкашина, покійний Сергій Шадрін, Олег Щербина
Міжнародне визнання:
- нагорода головного фестивалю незалежного кіно Sundance Film Festival у номінації "Найкраща режисура" міжнародної програми World Cinema Dramatic Competition;
- премія за друге місце глядацького рейтингу у категорії ігрових фільмів на 72-му Берлінському кінофестивалі;
- гран-прі 48-го Міжнародного кінофестивалю в Сіетлі, США та Heimat Europa Filmfestspiele в Німеччині;
- нагорода Юнацького журі на Film by the Sea у Нідерландах;
- нагороди фестивалів у США, Косово та Грузії (Crested Butte Film Festival, PriFest – Prishtina International Film Festival, Batumi International Art-House Film Festival);
- у Лос-Анджелесі головна героїня Оксана Черкашина отримала Нагороду за видатну акторську гру;
- п‘ять нагород у межах Antakya Film Festivali (Туреччина);
- в межах 33-го кінофестивалю міста Анкара команда стрічки "Клондайк"перемогла у трьох номінаціях та здобула нагороду у місті Салоніки, що в Греції;
- п‘ять нагород на Hamilton Film Festival (Канада);
- нагорода за найкращий повнометражний фільм в Ірландії;
- крім цього, стрічка отримала відзнаки у Таїланді, Грузії, США та в Іраку.
Сьогодні, 21 грудня, ми дізнаємося, чи представить фільм "Клондайк" нашу країну на Оскарі-2023.
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"Клондайк": дивіться трейлер онлайн
"Будинок зі скалок"
Рік виходу: 2022
Режисер: данець Сімон Леренг Вільмонт
"Будинок зі скалок" розповідає про те, як поблизу лінії фронту на сході України невелика група вольових соціальних працівників та працівниць невтомно працює в одному особливому дитбудинку, створюючи такий необхідний безпечний простір для життя дітей, поки державні органи та суди вирішують подальшу долю дитини та її сім'ї
Міжнародне визнання:
- отримав головну нагороду одного з найбільших у світі фестивалів документального кіно про права людини Jeden svět / One World у Празі, Чехія;
- здобув нагороду Dragon Award Best Nordic Documentary в документальному конкурсі 45-го кінофестивалю Göteborg Film Festival у Швеції:
- став найкращою режисерською роботою в міжнародній конкурсній програмі документальних фільмів World Cinema Documentary Competition головного фестивалю незалежного кіно Sundance Film Festival (США);
- виграв у категорії найкращий документальний фільм на грецькому кінофестивалі Thessaloniki International Film Festival та отримав нагороду FIPRESCI Award. Таким чином, стрічка одразу потрапляє в шорт-лист Оскара-2023!
"Будинок зі скалок": дивіться трейлер фільму
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"Носоріг"
Рік виходу: 2021
Режисер: Олег Сенцов
У ролях: Сергій Філімонов, Євген Черніков, Євген Григор'єв, Аліна Зєвакова
"Носоріг" заснований на реальних подіях і правдиво показує жорстокі 90-ті. У центрі сюжету історія хлопця, який потрапляє до кримінального світу. Однак автор стрічки стверджує, що вона не про бандитів, а про "історію України". Світова прем'єра фільму "Носоріг" відбудеться 10 вересня 2021 року на Венеційському кінофестивалі у програмі "Горизонти".
Міжнародне визнання: У 2022 році стрічка отримала нагороду у номінації "Найкращий фільм" у Лаґуві (Польща).
Режисер не був присутнім на урочистій церемонії вручення, адже захищає Україну в лавах ЗСУ. Попри все, йому вдалося записати відеозвернення до фестивальної публіки. Сенцов подякував за підтримку поляків: "З такими друзями ми обов’язково переможемо".
Я був дуже радий дізнатися, що наш фільм "Носоріг" переміг на фестивалі в Лаґуві... Я там був зі своїм першим фільмом "Гамер", який отримав спеціальний приз, але зараз "Носоріг" отримав головну нагороду і для мене це дуже приємно, тому що на цьому проєкті працювало багато людей з Польщі,
– зазначив Олег.
"Носоріг": дивіться трейлер фільму
Інші фільми, які отримали нагороди у 2022:
- "Як там Катя?" – "Найкраща акторська робота" та Спеціальний приз журі Ciné+на Міжнародному кінофестивалі у Локарно, Швейцарія;
- "Ти космос" – нагорода First Cut Lab Award у Каннах;
- "Слухаючи світ" – DAE Award на кіноринку Marché du Film у межах секції Cannes Docs у Каннах;
- "Чому я живий" – нагороду номінації Best Feature Film Director на фестивалі Silk Road Film Awards Cannes.