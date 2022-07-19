"Найгірша людина у світі" – один із найкращих фільмів у році, – Денис Іванов

Продюсер "Носорога" Денис Іванов назвав один із найкращих фільмів, який йому сподобався у цьому році. Він також нагадав, що стрічку "Найгірша людина у світі" все ще показують у кіно.

Напередодні прем’єри, режисер фільму Йоакім Трієр розповів 24 каналу про те, якими можуть бути стосунки між чоловіком і жінкою та зацікавив історією створення стрічки. Зрозуміло, він справився зі своїм завданням, адже картина отримала не лише низку схвальних відгуків від глядачів, а й високі оцінки критиків і чимало нагород, – зокрема номінацію на престижний Оскар.

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Відгуки глядачів, які вже переглянули фільм

Один з найкращих фільмів в цьому році – "Найгірша людина у світі". Трієра, але не того. Вже у кіно, попри все,

– зазначив Денис Іванов.

У коментарях до допису Іванова, Яніна Соколова зазначила, що також дивилася кіно і назвала його чудовим. Крім цього, глядачі зазначили, що фільм має терапевтичний ефект і заставляє задуматися про пошук себе.

"Гарний фільм. Світлий. Про набуття мудрості. Екзистенційний пошук себе. І головне – знайденим. Арттерапія. Дякую, Arthouse Traffic";

"Неймовірний фільм";

"Кльовий і ніжний фільм";

"Так, чудовий фільм";

"Шедевр!";

"З перших хвилин фільму глядач опиняється на кордоні між почуттями заздрощів, захвату, сорому та співчуття до головної героїні (...). Усі дві години нас не полишає запитання про те, хто ж така Юлія? Сучасна мадам Боварі з роману Флобера, яка завжди буде невдоволена своєю реальністю і вимагатиме більш яскравого та кінематографічного існування? Або ж байронівський Чайльд Гарольд у сучасній Європі, знесиленій добробутом?";

"Трієр – це завжди чудово";

"Дуже вразив образ Юлії";

"Сильне кіно. Рекомендую";

"Дійсно багато про пошуки себе і гумор приємний";

"Мені сподобався фільм. Про життя".

У 2018 норвезький режисер Йоакім Трієр підтримав звернення Європейської кіноакадемії на захист ув'язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова.

Кадри з фільму "Найгірша людина у світі" / Фото Артхаус Трафік

Сюжет картини

У "Найгіршій людині у світі" все обертається навколо дівчини, на ім'я Юлія. В її особистому житті та кар'єрі панує безлад. Вона має успішного хлопця, проте сама почувається нереалізованою. Зустрівши іншого, дівчина кидається у вир нових стосунків, сподіваючись нарешті на зміни.

Цей фільм обертається навколо персонажа Юлії. Я не намагався зробити маніфест сучасної жінки, це було б неможливо. Факт її буття як жінки, зрештою очевидний сам по собі: через правдиві ситуації, гумор, сатиру та різні речі, які я взяв із власного досвіду, спостережень або уяви,

– сказав Йоакім Трієр.

За словами режисера, цей фільм розповідає про те, як стосунки показують наші екзистенційні очікування від життя. "У нашій культурі нас виховують вірити, що любов буде тим місцем, де ми реалізуємо себе, і те саме стосується нашої кар’єри", – доповнив він.

Нагадаємо, останній день показу стрічки в кінотеатрах України – 20 липня. Ви ще встигаєте!

"Найгірша людина у світі": дивіться трейлер