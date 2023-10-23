24 Канал підготував для вас добірку наймолодших акторів України, які вражали своїм професіоналізмом у кадрі ще з дитячих років, а дехто продовжує це активно робити й до сьогодні.

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Єфросинія Мельник

Дівчинку ще знають за її телевізійним псевдонімом Фрося. Майбутня актриса народилася у звичайній сім'ї. Її мати працювала бухгалтером, а батько був масажистом. Фрося вже в чотири роки почала набирати популярність. Поетапно слава приходила до дівчинки після того, як в мережі з'явилося відео, на якому вона декламує вірш Володимира Висоцького "Книжкові діти".

Фросю почали запрошувати у різні телевізійні програми. Дівчинка отримала два гран-прі на міжнародному конкурсі "Україна об'єднує світ" і, уже в шість років, стала ведучою своєї власної телевізійної програми.

Зараз Фрося активно займається акторською кар'єрою і бере участь у зйомках фільмів і серіалів. У 2019 році дівчинка взяла участь у зйомках 13 різних проєктів! У Єфросинії вже є власний агент, Тетяна Вишневська.

У 2020 році Євфросинія Мельник зіграла роль у другому сезоні мелодрами "Ніщо не трапляється двічі" від Оксани Байрак. А 24 лютого 2023 року вийшов крайній фільм з участю Фросі "Я – Надія".

Акторка здатна витримувати довгі робочі години, а легкість у спілкуванні робить її улюбленою серед режисерів. У майбутньому Фрося, певна річ, мріє стати професійною актрисою.

Женя Лебедин

Ще маленьким він уже знімався як дорослі актори, а в 4 роки заробив свої перші гроші. "Ще не вистачало, щоб моя дитина в такому віці заробляла гроші", – говорила раніше його мама. Але актором він став випадково. Маленький Женя Лебедин, якого полюбила вся країна сьогодні вже підліток.



Женя Лебедин в дитинстві / Фото з соцмереж

Як відомо, його знімки до агенції відправила тітка, спробувати. Вона вважала, що хлопчика дуже мила зовнішність, якраз для зйомок у рекламі. І його взяли. Згодом хлопчика помітили режисери та продюсери, і вже у п'ять років він отримав свою першу роль у фільмі. Хлопчик згадує, що навіть у такому юному віці він вже відчував, що акторство – це його справжнє покликання.



Женя Лебедин у фільмі "Повернешся – поговоримо!" / Кадр з фільму

Єва Кошева

Українська акторка, відома за роллю Оленки у фільмі-фентезі "Сторожова застава". Фільмографія дівчини поки не є дуже великою. Відомо, що спершу Єва хотіла стати моделлю, тож навчалася у модельній школі. Згодом успішно завершила індивідуальний кінокурс "Артистка кіно" у Києві під керівництвом Володимира Тагвея, а також проходила курси дубляжу "Актор озвучування" з викладачами В.А. Сова і П.Р. Лі.



Єва Кошева у фільмі "Троє у лабіринті" / Кадр з фільму

З 2015 року активно бере участь у зйомках кінофільмів, дебютуючи в фільмах "Красунчик" і "Реальна містика". У 2017 році свій талант продемонструвала у дитячому фентезі "Сторожова застава", де Єва виконала одну з головних ролей.



Єва Кошева у фільмі "Сторожова застава" / Кадр з фільму