У матеріалі Кіно 24 ми зібрали для вас саме такі стрічки. Шукайте свого фаворита та проведіть вихідні з користю для себе.

Що подивитись на вихідних?

"Антарктида"

Якщо ви не знаєте, який фільм подивитися в неділю, то ідеальним варіантом стане перегляд документальної стрічки Антона Птушкіна "Антарктида".

Наразі фільм є в українському прокаті. Стрічка присвячена українській антарктичній станції "Академік Вернадський" та її дослідникам. Ви зможете поринути на півтори години в ідеальну атмосферу та неймовірно естетичні кадри.

"Антарктида": дивіться онлайн трейлер фільму

"Балерина"

Прем'єра фільму "Балерина" відбулася 3 червня 2025 року. Він зібрав доволі непогані відгуки глядачів. Стрічка є спін-оффом найкрутішої франшизи про асасіна "Джон Вік".

Дія розгортається навколо старанної учениці балетної школи, на ім'я Єва. Паралельно з цим вона є безжальною вбивцею кримінального угрупування. Під час виконання одного із завдань своєї директорки Єва дізнається про те, як насправді вбили її батька. Тепер вона готова до помсти. На своєму шляху їй доведеться зустрітися із самим Джоном Віком.

"Балерина": дивіться онлайн трейлер фільму

"Клуб убивств по четвергах"