У 2024 році вийшло кілька нових серіалів, які вже встигли завоювати серця глядачів та отримати високу оцінку критиків. Кіно 24 зібрали три найновіші турецькі серіали, які захоплюють з першої серії та залишають бажання дивитися далі.

Радимо 3 найновіші українські серіали, від яких в захваті глядачі

Найновіші турецькі серіали

"Лейла"

Лейла – життєрадісна дівчинка, яка важко пережила смерть своєї матері. Після того, як вона ледь оговталася від шоку, дізнається, що її батько одружується знову. На жаль, нова мачуха виявляється зовсім не такою милою та турботливою, як хотілося б Лейлі. Дівчинка намагається показати батькові справжнє обличчя його нової дружини. Проте, на жаль, батько трагічно гине, і його дружина відправляє Лейлу жити на звалище.

Там дівчинка стикається з нелюдськими умовами, але завдяки турботі нових друзів їй вдається не тільки вижити, а й знайти названу сім'ю. З роками жага помсти до мачухи лише зростає. І одного дня Лейла повертається до батьківського дому, щоб поквитатися з тією, яка завдала їй стільки болю.

"Лейла": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Дякую, наступний"

Після важкого розриву стосунків молода юристка, сповнена емоційної травми та розчарування, вирішує відновити своє життя. З непохитною підтримкою своїх найкращих друзів вона занурюється у заплутаний і непростий світ сучасних побачень. Друзі стають її опорою, допомагаючи розібратися з новими правилами знайомств у епоху технологій та соціальних мереж.

Юристка відкриває для себе різноманітні аспекти знайомств: від онлайн-додатків до несподіваних зустрічей, які часто виявляються смішними, незручними або навіть романтичними. Вона стикається з новими викликами, вчиться довіряти знову і сприймати відносини не як обов'язок, а як можливість. Ця подорож стає не лише шляхом до нових знайомств, а й глибоким самопізнанням, у якому героїня навчається любити себе та відпускати минуле.

"Дякую, наступний": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Наречена"

За сюжетом, Ханчер опиняється в незнайомому світі, де його чекають численні виклики та несподіванки. Тим часом Джихан бореться з тягарем свого прізвища.

Дії розгортаються в розкішному особняку Девеліоглу, який, на перший погляд, виглядає як ідеальне місце, але за його стінами ховаються темні секрети. Це місце, наповнене таємницями та прихованими правдами, стає ареною для подій, які змінюють життя героїв.

"Наречена": дивіться онлайн трейлер серіалу

Обирайте турецький серіал для перегляду ввечері, тоді точно не прогадаєте!