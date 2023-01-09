"Барбі", "Русалонька" та інші: IMDb склав список найочікуваніших фільмів 2023 року

Найбільша база даних та вебсайт про кінематограф IMDb опублікувала список найбільш очікуваних фільмів 2023 року, який можна зустріти вже на багатьох інших ресурсах. Що цікаво, частина рекомендацій цих кінострічок тісно перегукується з іншими авторитетними ресурсами.

Як повідомляють на кіноресурсі, список був сформований на основі вподобань та очікувань користувачів. Перше місце у списку зайняв фільм "Барбі" з Марго Роббі і Раяном Ґослінґом у головних ролях. Друге місце посів фільм жахів "Вінні-Пух: Кров і мед", а третє – кримінальна драма "Вбивці місячної квітки" з Леонардо Ді Капріо.

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Хто ще потрапив у десятку найочікуваніших фільмів – читайте нижче.

1. "Барбі"

Журналісти IMDb зізнались, що теж не очікували першим у списку бачити фільм "Барбі", але зрозуміли, що на це є кілька причин у їхніх читачів. Перше – це режисерська робота знаменитої Грети Гервіг, яка писала сценарій з не менш відомим Ноєм Баумбахом, а також перші кадри з трейлеру фільму, де головні ролі блискуче зіграли Марго Роббі та Раян Ґослінґ. Релізу фільму запланований на 21 липня 2023 року.

"Барбі": дивіться трейлер фільму онлайн

2. "Вінні-Пух: Кров і мед"

Моторошна та не надто казкова стрічка про улюбленого героя дітей Вінні-Пуха постане у фільмі-слеші – піджанрі фільмів жаху, акцентованому на зображенні серійних чи масових вбивств. Майбутню кінострічку зняв режисер-дебютант Ріс Вотерфілд на основі переказів про книги Алана Мілна та Ернеста Шепарда. У новій картині улюблений ведмедик стане кровожерливим убивцею, що збурює уяву багатьох кіноманів. Прем'єра фільму"Вінні-Пух: Кров та мед" запланована на 15 лютого 2023 року.

"Вінні-Пух: Кров і мед": дивіться трейлер фільму онлайн

3. "Вбивці місячної квітки"

Майбутній трилер легендарного режисера Мартіна Скорсезе зняли на основі однойменної документальної книги журналіста Девіда Ґренна, виданої у 2017 році. Події у фільмі розгортаються серед племені Осейдж у 1920-х роках, коли у час нафтової лихоманки було здійснено багато вбивств серед корінного населення. Головні ролі зіграли Роберт де Ніро і Леонардо Ді Капріо та інші. Прем'єра фільму відбудеться у травні 2023 року.

"Вбивці місячної квітки": дивіться трейлер фільму онлайн

4. "Оппенгеймер"

Ще один кіношедевр, який обіцяє вразити кіноманів, був створений Крістофером Ноланом. За головну роль він обрав зірку "Гострих картузів" Кілліана Мерфі, який у новій стрічці виконав роль Роберта Оппенгеймера – "батька" атомної бомби. У фільмі зіграли також й інші кінозірки: Роберт Дауні-молодший, Флоренс П'ю, Метт Деймон та інші. Що цікаво, стрічка заснована на книзі Кая Берда та Мартіна Дж. Шервіна "Американський Прометей: Тріумф і трагедія Роберта Оппенгеймера", яка отримала Пулітцерівську премію. Прем'єра фільму очікується 21 липня 2023 року.

"Оппенгеймер": дивіться трейлер фільму онлайн

​5. "Русалонька"

П'ятірку найбільш очікуваних фільмів від IMDb завершує фентезійний фільм режисера Роба Маршалла, який став адаптацією мультфільму 1989 року за мотивами казки Ганса Крістіана Андерсена. Фільм отримав шалений розголос ще задовго до його виходу, оскільки головну героїню у фільмі зіграла темношкіра актриса Голлі Бейлі, а не білошкіра дівчина як у звичній версії казки Disney. Прем’єра нової "Русалоньки" запланована на 26 травня 2023 року.

"Русалонька": дивіться трейлер фільму онлайн

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